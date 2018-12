Sport



Paolo Andreucci, Stefano Martinelli e Mauro Lenci premiati dal CONI

martedì, 4 dicembre 2018, 17:32

Sono Paolo Andreucci, Stefano Martinelli e Mauro Lenci i tre piloti-atleti lucchesi a essere premiati per il merito sportivo e il valore atletico. Anche l'Automobile Club di Lucca, infatti, era presente alla Giornata olimpica – Festa provinciale dello sport 2018, organizzata dal CONI al Teatro Manzoni di Massarosa. Durante la giornata sono stati assegnati i premi agli atleti, ai tecnici e alle società che nelle varie discipline hanno onorato lo sport nel corso dell'ultima stagione agonistica: tra i tanti premiati, ci sono anche i tre atleti-piloti lucchesi, licenziati Aci Sport. Paolo Andreucci e Stefano Martinelli hanno ottenuto la medaglia di bronzo, in quanto vincitori assoluti nel campionato nazionale, mentre a Lenci è stato consegnato un riconoscimento. Grande soddisfazione è stata espressa dall'Aci Lucca per questo nuovo riconoscimento, che conferma ancora una volta quanto radicato sia il rapporto tra la città e lo sport motoristico: un rapporto che il sodalizio automobilistico lucchese valorizza con manifestazioni, iniziative, corsi di prima licenza ed eventi dedicati.