Pareggia il Tau contro il Forte dei Marmi 2015

domenica, 23 dicembre 2018, 18:20

2 - 2

FORTE DEI MARMI 2015: Barsanti, Lupoli, Gabrielli, De Fanti, Pagni, Schintu, Tarabella (29' 2t, Francesconi), Francioni, Lossi, De Wit (15' 2t, Tonacci). A disp: Iacopi, Angeli, Benedetti, Colasanto, Neri, Antonucci. Allenatore: Vannoni.

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Lavorgna, Paoletti, Franceschi, Barbaro, Michelotti, Giardini, Donati (23' 2t, Sardelli), Vanni Leonardo, Haoudi (42' 2t, Lunardini), Biggi (44' 2t, Tognotti), Casali (46' 2t, Lenci). A disp: Daviddi, Pieri, Vanni Andrea, Vannucci, Del Sarto. Allenatore: Cristiani.

RETI: Paoletti, Biggi, Francioni, Tarabella.

NOTE: Espulso Paoletti (doppia ammonizione). Ammoniti: Vanni Leonardo, Franceschi, Lupoli.

Partita molto combattuta quella tra Tau Calcio e Forte dei Marmi 2015, che finisce in parità. Al 12' passa in vantaggio la squadra di casa con un bel colpo di testa di Francioni, ben servito da Lossi. Ribatte subito il Tau, che pareggia con Paoletti. Passano due minuti ed è nuovamente il Forte dei Marmi a passare in vantaggio, stavolta con Tarabella. Biggi insacca al 39' e garantisce la rete del pareggio alla squadra.

Nel secondo tempo la formazione di mister Cristiani non riesce a mettere a segno le diverse occasioni: da segnalare soprattutto la traversa di Biggi e la bella parata di Barsanti su tiro dal limite dell'area di Barbaro.

Dopo la pausa natalizia il Tau incontrerà in casa il Gorfigliano.