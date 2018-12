Prima categoria: perde il Tau contro lo Sporting Bozzano

Altri articoli in Sport

domenica, 9 dicembre 2018, 17:27

La terza e ultima giornata della “Final Four 2018” non riserva delle sorprese rispetto a quanto pronosticato alla vigilia dagli addetti ai lavori. I successi in singolare di Gianluigi Quinzi e Simone Bolelli regalano al Circolo Canottieri Aniene quei due punti necessari per cucirsi nuovamente lo scudetto sul petto

domenica, 9 dicembre 2018, 00:51

Capitan Romano è stato l'indiscusso leader della partita, sue 5 triple,17 rimbalzi, 100 per cento sui liberi con 8/8 e 27 punti, non da meno Tessitori con 17 punti e Nesi con 13 punti e un ottimo 9/10 dai liberi, sempre dalla lunetta 7/8 per Tempestini

domenica, 9 dicembre 2018, 00:43

Un Palatagliate gremito in ogni ordine di posto, e pieno di tifoserie che hanno incitato civilmente i rispettivi beniamini, ha fatto da cornice ad un grande sabato di tennis

sabato, 8 dicembre 2018, 10:09

Fermo il campionato di Serie C, la Libertas Femminile scende ugualmente in campo domenica alle 15 all’Acquedotto per affrontare l’Imolese nel recupero della terza giornata. Le ragazze di Elena Bruno sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale, ma nonostante le sconfitte fino ad ora arrivate le rossonere hanno sempre...

sabato, 8 dicembre 2018, 09:57

Domani pomeriggio arriverà a Ponte Buggianese la Synergy San Giovanni Valdarno, una squadra che ogni anno riesce costruire la propria salvezza grazie ad un fattore campo importante, sospinta dalla bolgia del Paladrago

sabato, 8 dicembre 2018, 08:43

La giornata inaugurale della “Final four 2018” del Patagliate di Lucca non sono state certamente avare di emozioni. Un successo a testa, entrambi arrivati al termine di una lotta lunga tre set, per Tc Genova 1893 e Usd Beinasco che continuano a cullare il sogno di cucirsi sul petto lo...