Pugilistica Lucchese, ultimi appuntamenti della stagione

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:36

Una stagione decisamente intensa, lunga e dispendiosa, un'annata vissuta sempre ad altissimi livelli per i pugili lucchesi che superano ampiamente i centocinquanta combattimenti disputati sui ring di tutta la Penisola, ma anche all'estero in tornei, campionati e titoli. Anche lo scorso fine settimana Lorenzo Frugoli per la categoria junior dei 70 kg sul ring del Palacosmelli a Livorno ha chiesto la rivincita a Emanuele Gjeli dell'Accademia Pugilistica Livornese (lo scorso 25 novembre Gjeli lo aveva battuto a San Leonardo in Treponzio ma il verdetto aveva penalizzato Frugoli ). La vittoria è andata al pugile livornese anche se il match è stato molto equilibrato , Frugoli ha iniziato curando la difesa e giocando di rimessa mentre Gjeli ha cercato subito di fare l'incontro. Il pugile livornese partiva meglio ma Frugoli col passare dei minuti riusciva a contenerlo e nella terza il match era molto acceso ma anche equilibrato . I giudici hanno alla fine dei tre round decretato la vittoria del pugile di casa , sicuramente il match più bello della serata tra due ragazzi del 2003 e sicuramente nel 2019 questo sarà un match che verrà replicato sia a Lucca che a Livorno.

Sabato 15 in serata sempre a Livorno per la precisione a Stagno ultimi suoni del gong per altri pugili lucchesi : ci sarà il debutto di Miria Rossetti Busa nella categoria schoolgirl 48 kg , Miria classe 2005 affronterà la pugile di Livorno Giulia Bonaretti , c'e molta attesa per questo debutto e Giulio Monselesan ha preparato la sua pugilessa con largo anticipo per arrivare al match sapendo di non aver tralasciato nulla , oltre a Miria Rossetti presto anche Noemi Garofano salirà sul ring per il debutto .Nella stessa serata torna sul ring Lorenzo Frugoli, Luca Lavelli al suo secondo match dopo l'ottimo esordio del 25 Novembre , Miguel Bachi fermo da inizio settembre per infortunio e ultimo aggiunto anche Lorenzo Garofano che vorrebbe chiudere la stagione con un'altra bella prestazione . Domenica pomeriggio a Firenze Castello presso la Palestra di Via del Pontormo saliranno invece sul ring altri pugili della Lucchese : Mauro Massoni per i senior 69 kg , Maurizio Orsi opposto ad un pugile di La Spezia ( anche lui senior 69 kg ) e Lorenzo Garibaldi che è youth 69 kg che se la vedrà con il pugile di casa Thompson Olaksunny della Best Gloves Firenze un incontro di rivincita che si preannuncia altamente spettacolare .

Questi dovrebbero essere gli ultimi appuntamenti del 2018 ma non è escluso che si possano trovare altre uscite prima del 26 dicembre, molto dipende anche da quali risultati si otterranno in questo fine settimana .