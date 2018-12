Sport



Pugilistica Lucchese, vincono Frugoli e Lavelli a Livorno

martedì, 18 dicembre 2018, 11:22

Sabato 15 e domenica 16 dicembre la Pugilistica Lucchese ha chiuso la sua stagione agonistica del 2018 con due trasferte , sabato sera a Stagno ( Livorno ) presso la palestra Eos Fitness e domenica pomeriggio a Firenze Castello . Nella serata di sabato Luca Lavelli allenato dal tecnico Massimo Bosio ha battuto il pugile Matteo Bianchi della Fight Gym Grosseto , vittoria ai punti per il longilineo Lavelli che nella prima ripresa ha dovuto contenere le sfuriate del grossetano , nella seconda e soprattutto nella terza Lavelli ha anticipato costantemente l’avversario portando in fondo una bella vittoria per i 60 kg junior. Molto atteso era il debutto della tredicenne lucchese Miria Rossetti Busa per la categoria schoolgirl 48 kg , avversaria la livornese Giulia Bonaretti ( 5 incontri già all’attivo ) , sono state tre riprese intense molto equilibrate con la Bonaretti portate due volte dal medico nella terza ripresa per epistassi nasale ed al tremine il verdetto ha visto vincitrice la Bonaretti ma un pari avrebbe premiato entrambe , l’allieva di Monselesan ha mostrato numeri di alta scuola sia per tecnica che per temperamento e possiamo pronosticare per la Rossetti un 2019 da protagonista : età , carattere , tecnica e mezzi fisici ( nei test sulla corsa durante attività giovanile superava anche tutti i maschi di pari età ) sono dalla sua .Ottima vittoria anche per Lorenzo Frugoli che chiudeva così la sua stagione ( primo anno da junior ) , l’avversario Dell’Anna Dario ( Pontedera ) un 75 kg naturale gli ha fatto sudare la prima ripresa ma poi Frugoli con una maggiore precisione e padronanza del ring ha aumentato il ritmo imponendosi con il passare dei minuti per arrivare cosi al verdetto con una vittoria i punti , Frugoli al 36° incontro in carriera ( è del 2003 ed ha iniziato il 6 Marzo del 2016 ) avrà ancora un altro anno negli junior e Giulio Monselesan lo vuole vedere come protagonista.

A Firenze nel pomeriggio di domenica presso il palazzetto dello sport di Via Pontormo altri tre pugili sono saliti sul ring accompagnati dal tecnico Massimo Giuliano : Mauro Massoni nei 69 kg senior ha perso per intervento medico contro Lorenzo Naldini ( Best Gloves Firenze ) , un riacutizzarsi di un infortunio alla mano hanno costretto il pugile lucchese ha fermarsi a metà match , Orsi Maurizio anche lui senior 69 kg ha affrontato il pugile spezzino Fabio Natale ( 3 vittorie 3 pari e 4 persi ) , è stato un incontro molto combattuto ad armi pari , alla fine là spuntata il pugile Natale forse anche in virtù di una maggiore esperienza ma Orsi ancora una volta ha fornito una prova egregia contro un avversario più navigato , per Orsi si prospetta un 2019 da sicuro protagonista . Lorenzo Garibaldi finalmente è riuscito a far vedere quello di cui è capace , sempre nei 69 kg (è youth ) ha battuto ai punti prendendosi anche una rivincita il pugile e beniamino di casa Olasunkanmi Thomson ( Best Gloves Firenze ) pugile senior che arrivava al match con dieci risultati utili ( 7 vittorie 3 pari ed 1 sola sconfitta subita all’esordio ) , una bella impresa per il pugile allenato da Giuliano nella sede di Borgo a Mozzano che rilancia le quotazioni di Garibaldi ( grandi doti non ancora espresse ) . Con questi ultimi incontri salvo sorprese si chide una stagione che ha visto la Pugilistica Lucchese protagonista in questo 2018 non solo in regione ma anche a livello nazionale .