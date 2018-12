Sport



Rugby Lucca cede di misura al Pistoia

lunedì, 17 dicembre 2018, 09:43

Nonostante una prova di grande carattere, il Rugby Lucca deve cedere di un solo punto al Pistoia nella sfida che metteva di fronte la prima e la seconda della classifica. Finisce 16-15 in favore dei padroni di casa al termine di una partita intensa e molto equilibrata, giocata su un campo non all’altezza di una partita di questa importanza. Nonostante la sconfitta, che costa anche il primato in classifica proprio a vantaggio dei pistoiesi, Lucca conquista ugualmente l’accesso matematico alla poule promozione con due giornate di anticipo.

Lucca si approcciava a questo big match con diversi atleti indisponibili tra cui anche capitan Mei, uno dei giocatori più in forma della squadra, che è stato costretto ad incitare i compagni da bordo campo così come molti altri suoi colleghi. Mister Matteo Giovannico ha quindi dovuto schierare un pack di mischia a dir poco “sperimentale”, con Marconi spostato da ala a numero 8 e il giovane Mattia Biondi in seconda linea. Nonostante le numerose defezioni però, Lucca ha giocato una partita di assoluto livello mettendo in grande difficoltà i padroni di casa.

Dopo una prima frazione molto equilibrata, conclusasi sul 6-3 per i locali, la sfida si sblocca nella ripresa. Lucca, costretta a schierare una formazione molto più “leggera” rispetto ai rivali, sembra accusare la fatica. I rossoneri vanno in debito d’ossigeno ed iniziano a commettere errori e a concedere calci di punizione. Dal canto suo, la squadra padrona di casa gioca un rugby semplice ed efficace, alternando giocate al piede e penetrazioni con i propri uomini più pesanti. Con il passare dei minuti i locali sembrano prevalere e, dopo una lunga fase d’attacco, trovano la marcatura che li porta sull’11-3. A questo punto per Lucca si fa dura ma, proprio nel momento di massima difficoltà, i rossoneri si rifanno sotto grazie alla meta di Marconi, perfettamente lanciato dal sempre lucido Carignani. Sull’11-8 tutto sembra ancora possibile per i lucchesi che però commettono ancora alcune ingenuità che consentono ai padroni di casa di riallungare con un’azione fotocopia alla precedente e di portarsi sul 16-8. Piove sul bagnato per Lucca che perde anche il faro Carignani, costretto ad uscire per infortunio. Lucca però non è mai doma e si rilancia in avanti nel tentativo di accorciare le distanze. La pressione degli ospiti alla lunga viene premiata e gli ospiti trovano la meta con il giovane Fisicaro. Il finale di gara vede i rossoneri in avanti alla disperata ricerca dei punti della vittoria. L’assalto però non va a buon fine e così sono i padroni di casa ad esultare. Finisce 16-15.

Al termine dell’incontro, le sensazioni sono contrastanti nello spogliatoio lucchese: se da una parte infatti l’aver perso di un solo punto non può che lasciare l’amaro in bocca, dall’altra c’è la consapevolezza di essersela giocata alla pari contro la nuova prima della classe nonostante una formazione in assoluta emergenza. Sarebbe bastato un pizzico di lucidità in più per portare a casa la vittoria.



Nonostante la sconfitta, Lucca torna comunque dalla trasferta di Pistoia con in mano il pass per la poule promozione con due giornate d’anticipo rispetto alla conclusione della regular season. Un elemento estremamente importante dato che adesso mister Matteo Giovannico avrà più di un mese per preparare al meglio la fase decisiva della stagione. Il campionato infatti riprenderà solo a metà gennaio con le sfide, ormai ininfluenti, contro Pontedera e Gambassi. Lucca potrà sfruttare questo periodo per recuperare gli infortunati e far rifiatare chi ne ha più bisogno, in modo da arrivare alle sfide che contano nella migliore forma possibile. Nel fine settimana ottima prova anche per la formazione under 18 che si è imposta per 92-0 nel derby contro l’Union Versilia.