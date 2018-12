Sport



Samurai Karate, sessione regionale di esami per i passaggi di grado delle cinture nere

domenica, 23 dicembre 2018, 15:07

Domenica 8 dicembre a S.Concordio si è svolta una sessione regionale di esami per i passaggi di grado delle cinture nere. Gli esami si sono svolti a seguito di uno stage tecnico diretto dal maestro Shirai che come di consueto ha riscosso un grande successo da parte di tutti i praticanti che vi hanno partecipato. Anche quest'anno la Samurai Karate di Lucca ha partecipato con diversi allievi che hanno sostenuto l'esame per l'ambito passaggio di Dan.

La giovane atleta Francesca Pezzuti ha ottenuto la cintura nera primo dan, Elisa Varetti, Luchian Vasile e Alessandro Astiani hanno ottenuto il grado di cintura nera secondo dan, Cesare Di Notte ha ottenuto il grado di cintura nera terzo dan mentre Enzo Manfredini ha ottenuto il grado di cintura nera quinto dan. Quest'ultimo risultato si va ad aggiungere a quello di altri cinque allievi della palestra che già in precedenza hanno raggiunto questo prestigioso traguardo.Tutti gli allievi si sono dimostrati ampiamente meritevoli del grado ottenuto, grazie della dedizione di tutti istruttori della Samurai e della preparazione che il Maestro Marino Lombardi riserva da oltre 40 anni agli allievi della propria palestra.

Con questi ultimi risultati unitamente a quelli ottenuti durante l'anno anche in ambito agonistico la Samurai Karate da sempre in Piazza San Francesco si conferma come un punto di riferimento a livello nazionale (oltre che regionale) per la pratica e lo studio della disciplina del karate.