Scherma, Pablo Giovannetti ancora sul podio

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:35

Non è normale che un esordiente si presenti alle prime gare della carriera vincendone la maggior parte o gareggiando sempre nelle fasi finali. Gli esordi sono in genere difficili per tutti. Però non per Pablo Giovannetti. Il ragazzino, sciabolatore della PULITI, è alle prime armi ma dimostra ogni volta di più una bravura in pedana che esalta i maestri Radoi e Torcigliani e i dirigenti del club lucchese.

Pablito (la mamma è spagnola) era impegnato a Lucca nella prima gara nazionale: quella dei “Maschietti” del Trofeo Kinder+Sport che ha visto in pedana 77 giovanissimi schermitori appartenenti alle società sportive di tutta Italia. E' finito sul podio mancando di poco un altro successo.

E' partito alla grande con sei vittorie su sei nella fase di qualificazione. Poi ha superato Giacopazzi, di Verbania, per 10 a 2, Benigni di Varese per 10 a 7, Tranchida di Trapani per 10 a 5 e il bolognese Leoni per 10 a 6. Approdato in semifinale ha affrontato il frascatano Reale e ci ha perso 10 a 6.

“Era battibile” ha detto Giovannetti a fine gara, “ho perso perchè non ci ho creduto abbastanza”, e quando uno ha le idee così chiare si può sperare che continui a ottenere risultati anche in futuro. Poi Reale ha vinto la gara e Giovannetti ha ottenuto il bronzo.

Due parole sulle gare di sciabola la cui organizzazione era stata affidata per la prima volta dalla Federazione di Scherma alla PULITI. Si sono svolte al PoloFiere e hanno registrato la consueta partecipazione record, caratteristica da tempo delle manifestazioni di scherma organizzate a Lucca. Sono stati superati, per la prima volta in Italia, i cinquecento partecipanti ad una gara del Trofeo Kinder+Sport di sciabola. Per l'esattezza 543. Particolarmente soddisfatto l'assessore Ragghianti che ha avuto parole di elogio per l'importanza dell'organizzazione. L'assessore ha avuto una parte determinante nella possibilità, da parte dei dirigentui della PULITI, di utilizzare per le gare i locali della Fiera e quindi di ottenere il successo di presenze di schermitori in pedana ottenuto.

Per la cronaca la PULITI ha schierato in gara una quindicina di atleti. A parte l'impresa veramente notevole di Giovannetti, gli altri non hanno ottenuto risultati di pregio. Forse hanno sentito il peso di gareggiare in casa di fronte a amici e parenti. I migliori Vincenzi 14^ tra gli “Allievi”, Marchini 17^ tra i “Maschietti”, la Pera, 19^ tra le “Bambine”.