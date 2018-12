Sport



Scherma, Vincenzi e Giovannetti ancora vittoriosi

lunedì, 3 dicembre 2018, 09:02

Continua il momento favorevole in casa Puliti. Merito dei suoi sciabolatori più giovani che hanno riportato ancora una volta buoni risultati nella prova livornese del Trofeo Mediceo.

Le gare, che si sono svolte, secondo tradizione, nel palazzetto della prestigiosa società tirrenica, hanno assegnato i trofei “Fides Historia” (Giovanissimi) e “4 Mori” (Esordienti). Erano valide come seconda prova del circuito Mediceo.

Zaccaria Vincenzi ha fatto valere ancora la sua bravura imponendosi nella gara degli “Allievi” con grande sicurezza. Dopo il pieno di vittorie nella fase di qualificazione, ha superato in successione il pratese Giuntini per 15 a 0, e poi i livornesi Mannucci per 15 a 5, Chiesa per 15 a 7 e Ribaudo per 15 a 7. L'altro lucchese Pietro Marchini si è piazzato al sesro posto.

Pablo Giovannetti gareggiava nella categoria “Giovanissimi” superiore alla sua e ha dovuto accontentarsi di piazzarsi sesto, battuto dal livornese Picchi per 8 a 10. E' risultato, però, il primo nella sua categoria, cioè i “Maschietti” e premiato come vincitore di tale prova.

Bene anche le bimbe della Puliti. Lidia Radoi ha concluso la gara delle “Allieve” al posto d'onore, battuta in finale dalla genovese Galetti per 7 a 15 e Martina Pera ha perso la semifinale con la livornese Bandini piazzandosi al terzo posto del podio. In finale anche Alexndra Marina Fit settima e Federica Pardini che, all'esordio, è arrivata ottava.

Presenti a Livorno anche Giordasno e Sibilla Vincenzi, Giulia Bartolini e Gabriele Ciampaglia, ancora non agonisti, che hanno preso parte alla manifestazione senza classifica “Trofeo i 4 mori”.

Tra le società la Puliti si è piazzata al secondo posto battuta di un soffio di livornesi del Fides.