Serie B femminile, sconfitta casalinga per Le Mura Spring

domenica, 16 dicembre 2018, 09:50

Ora il terzo posto è per l'Endiasfalti, alla Geonova non resta che fare quadrato, trarre stimoli e spunti da questa sconfitta ed archiviarla velocemente per concentrarsi sul prossimo appuntamento con il forte Castelfiorentino, confidando di poter recuperare il capitano Romano

venerdì, 14 dicembre 2018, 22:04

Dopo la bella prova offerta ieri sera, 1-1 contro la quotata Pro Vercelli, altra giornata positiva, questa volta per ragioni extra campo, per la Lucchese, tornata immediatamente al lavoro per preparare la complicata trasferta di Piacenza

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:51

“Mi ritorni in mente - Lucchese tra storia e leggenda”, libro scritto da Luca Tronchetti e Duccio Casini, sarà presentato a Villa Bottini lunedì 17 dicembre alle 17,30 alla presenza di molti dei protagonisti del calcio rossonero di oggi e di ieri

venerdì, 14 dicembre 2018, 13:00

Lucca per provare a bissare il successo di Napoli e salutare il PalaTagliate per il 2018 con una vittoria, Battipaglia per dare seguito all'importante successo di settimana scorsa contro il Geas Sesto San Giovanni

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:35

Non è normale che un esordiente si presenti alle prime gare della carriera vincendone la maggior parte o gareggiando sempre nelle fasi finali. Gli esordi sono in genere difficili per tutti. Però non per Pablo Giovannetti

giovedì, 13 dicembre 2018, 16:57

E' il piccolo Francesco Filippo Grassini (11 anni) a salire sul podio più alto ai Campionati Regionali Indoor di Dressage e Paradressage 2018 svolti questo fine settimana nelle strutture dello Scoiattolo Valdera Equitazione di Treggiaia (Pontedera) per la categoria di Invito al Dressage.