Si conclude nel migliore dei modi il 2018 per l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:04

Non poteva avere un finale migliore questo 2018 per la compagine lucchese che nell'ultima giornata di andata porta a casa un bilancio di sette vittorie su nove incontri disputati. In C2, nel girone A importantissima vittoria per 5-3 contro Viareggio che consolida sempre più il mantenimento della categoria; due i punti per Madrigali e Salani ed uno del giovane Bacci. Nel girone B è ufficiale la vetta solitaria della classifica da imbattuti al giro di boa dopo il secco 5-0 nello scontro al vertice contro Cascina con i punti di Vasta e Larindi ( due a testa ) ed uno di Gherardi; In D1, la squadra del girone A ricalca il cammino della squadra di C2 sconfiggendo a sua volta Cascina per 5-0 concludendo il girone in testa solitaria al termine delle partite di andata ; un punto a testa per Casini Fiaschi e Maffei e due di Alessi. Sconfitta invece nel girone B per mano degli Artigianelli Firenze per 5-2 dove però si sottolineano le buone prestazioni di Giorgetti e Mankowski che portano a casa un punto ciascuno. Passando alle D2, con i gironi B e D già di riposo dallo scorso turno, si sottolinea l'ottima prova nel girone A dove la squadra si impone con un secco 5-0 contro pisa (due i punti per Sani e Mei Gildo ed uno di Picchi); sempre del girone A da evidenziare anche la partita di recupero di settimana scorsa conclusasi con un vitale 5-4 contro Viareggio grazie alla tripletta di un ottimo Sani accompagnata dai due punti del sempre concreto Mei Gildo. Bellissima vittoria contro pronostico anche nel girone C per 5-3 contro Quarrata dove determinanti sono le doppiette di Mei Marco e del giovane Rossi accompagnate dal punto di De santis. Infine, in D3, bellissima terza vittoria consecutiva nel girone A contro Livorno per 5-2 con la seconda tripletta consecutiva per il giovanissimo Niccoletti e due ottimi punti di Farnocchia. Vittoria anche nel girone B per 5-2 contro Cascina (doppiette per Riccomini e Amabile ed un punto di Cattani). Infine sconfitta sfortunata e di misura nel girone C in trasferta a Firenze per 5-4 dove degne di nota sono le doppiette per Rama e Giannelli.