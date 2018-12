Sport



Successo per la festa di Natale del Centro Minibasket

giovedì, 20 dicembre 2018, 15:14

Come da antica tradizione al Cmb, i giorni che precedono il Santo Natale sono dedicati ad organizzare festa e quant'altro.

Sicuramente la più bella festa e non ce ne vogliano i più grandicelli, è quella dei bimbi del Minibasket, la loro spensieratezza, la loro spontaneità è estremamente contagiosa e fortemente destabilizzante, in un mondo decisamente imbruttito, vedere questi bambini saltare, ridere e correre in lungo e largo sopra al parquet, è davvero un gran bello spettacolo.

I bambini del Minibasket iscritti al Cmb sono oltre 100 e alla festa di Natale c'erano quasi tutti, gli assenti sono stati tutti giustificati, purtroppo, molti di loro si trovava sotto le coperte con qualche linea di febbre.

La giornata è iniziata tra giochi e prove di abilità, a dare una mano a questi piccoli campioni per districarsi tra giochi e prove di abilità con il pallone c'era anche un piccolo gruppo di giocatori della prima squadra, Pierini, Romano. Tempestini e Barsanti, per i minuscoli atleti trovarsi a confrontarsi con i giganti della prima squadra è stata davvero una bella esperienza.

Durante la festa è intervenuto il Presidente Luisa Colombini Gnutti che ha distribuito qualche leccornia ai bambini e il Dirigente responsabile, ma di fatto ideatore e vero motore per oltre 30 anni del Minibasket a Lucca, Luigi Pracchia

Infine al termine della gioiosa faticata è arrivato il momento della merenda e in un tripudio di dolci, patatine, sandwich, pop-corn, pizzette, e bibite di ogni genere e misura, i bambini e molti genitori hanno dato l'assalto ai tavoli imbanditi di quanto appena descritto, fino a spazzolare quasi tutto, poi ancora il tempo per un abbraccio all'amichetto e tutti a casa per le vacanze di Natale

Ad organizzare il tutto e coordinarlo ci hanno pensato i validissimi educatori del Centro Minibasket, Giacomo Stefani, come responsabile tecnico di tutto il settore Minibasket, poi Giuseppe Chieffo, Laura Landucci, Maurizio Casini, Nicola Nieri, Chiara Licheri, Matteo Franchi, Luca Merciadri