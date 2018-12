Sport



Tennis, al via i campionati a squadre al Palatagliate

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:26

E’ tutto pronto al Palatagliate per l’inizio delle finals a squadre di Serie A1 che vedranno opposte in campo maschile il Circolo Canottieri Aniene contro il Tennis Club Parioli, ed in campo femminile il Tennis Club Genova 1893 contro l’USD Tennis Beinasco.

L’occasione di vedere da vicino giocatori professionisti è unica: basti pensare che saranno in campo gente del calibro di Matteo Berrettini attuale nr.54 ATP, Simone Bolelli ex nr.36 ed attuale nr.147 ATP, Gianluigi Quinzi nr. 147 ATP, Thomas Fabbiano nr.102 ATP e Miljan Zekic ex nr.88 ed attuale nr.274 ATP.

Ed anche nel femminile non si scherza: vedremo all’opera Ludmila Samsonova nr.181 WTA, Alberta Brianti ex nr.55 WTA, Anastasia Grymalska nr.229 WTA, Giulia Gatto Monticone nr.216 WTA, Rebecca Sramkova nr.231 WTA, Federica Di Sarra nr.401 WTA e la giovane promessa Federica Rossi.

Insomma un evento unico per la Città di Lucca e per gli sportivi, tennisti e non, che siamo certi potranno godere di uno spettacolo di livello internazionale.

Intanto, ieri i ragazzi del Circolo Tennis Lucca, hanno avuto l’occasione di giocare qualche scambio con Matteo Berrettini e Jacopo Berrettini, che al termine del loro allenamento sono stati disponibilissimi prestandosi ad autografi e foto di rito e che il CT Lucca ci tiene a ringraziare in particolar modo, assieme alla Mef Tennis Events, agli Sponsor ed al Comune di Lucca.