Tennis, il Ct Lucca si conferma scuola di eccellenza

martedì, 11 dicembre 2018, 22:40

Sono da poco terminate le finali del Campionato a Squadre di Serie A1 al Palatagliate, per un soffio sfuggite alla squadra femminile del CT Lucca Vicopelago per altro sconfitta in semifinale al doppio di spareggio dalla squadra che si è laureata Campione d’Italia, che la Federtennis ha pubblicato le classifiche del Grand Prix 2017-2018 Trofeo Scuole Tennis.

Ma cos’è questo Grand Prix? La Federazione con l’obiettivo di decentrare e migliorare l’offerta tecnica sull’intero territorio nazionale, ha fatto nascere 5 tipologie di scuole tennis: Club School, Basic School, Standard School, Super School e Top School. Queste scuole, ovviamente hanno diverse caratteristiche a cominciare dalla presenza o meno di campi in superfici diverse, dalle qualifiche dei maestri e dei preparatori atletici, dalla presenza della palestra, dal numero di squadre iscritte alle varie competizioni, etc. e sulla base di questi requisiti, la Federazione assegna la qualifica di appartenenza della scuola.

Da qui, l’idea del “Trofeo Scuole Tennis”, con la formula del Grand Prix, che in base alla tipologia di scuola, stila una graduatoria nazionale sia per tipo di scuola che a livello generale, assegnando dei benefit come materiale tecnico e didattico, agevolazioni per i Centri Estivi FIT, incentivi economici: tale graduatoria viene fatta su diversi parametri, come presenza o meno di giocatori con classifica ATP/WTA, allievi convocati al Centro di preparazione Olimpica di Tirrenia, allievi convocati nella varie rappresentative nazionali, squadre giovanili campioni nazionali, etc, i quali attentamente giudicati, danno come risultato un punteggio che definisce la classifica.

Fatta questa doverosa premessa, necessaria per i non addetti ai lavori, la notizia è che il CT Lucca Vicopelago è il primo circolo in Italia come Standard School e in quinta posizione nella classifica generale assoluta del panorama nazionale, dietro solo a circoli con qualifiche e possibilità superiori.

Questa conferma di eccellenza tennistica nel nostro territorio, è un ulteriore riconoscimento, dopo l’ottima partecipazione al Campionato Nazionale a squadre di seria A1 Femminile, dopo il titolo italiano a squadre femminile U12 ed altri successi, del lavoro svolto con tenacia e passione dal maestro Pieri, dal suo staff tecnico, e dal consiglio direttivo del CT Lucca prima con l’ex presidente Paola Cecchini ed oggi con il presidente Massimiliano Quilici.