Sport



Tennistavolo Lucca, ancora bilancio positivo per l'Incas Caffè

lunedì, 3 dicembre 2018, 09:11

In questa sesta giornata di campionato cosi come nelle precedenti, il bilancio fra vittorie ( sei ) e sconfitte (quattro) continua a sorridere al tennistavolo lucchese. In C2 nel girone A, sconfitta per 5-1 contro il forte Carrara ( punto di Salani ) con la squadra che continua a navigare tranquilla sopra la soglia salvezza. Nel girone B invece sesta vittoria consecutiva per la squadra di capitan Vasta che si impone 5-1 sul campo degli Artigianelli Firenze; due i punti per Vasta e Gherardi ed uno di Larindi che si giocheranno nello scontro diretto con Cascina fra due settimane il primato solitario del girone.



In d1 escono vincitrici entrambe le nostre squadre; nel girone A fondamentale vittoria 5-1 contro l'ostico Carrara che consente di mantenere il primato della classifica a punteggio pieno: due sono i punti per Casini e Alessi ed uno di Maffei. Nel girone B una vittoria che vale oro in chiave salvezza contro Pistoia per 5-3 grazie ai punti del giovanissimo Mankowski (due), Della Rosa ( due) e Picchi ( 1). Passando alle D2, il bilancio è di due vittorie ed una sconfitta con la partita del girone A rimandata alla prossima settimana. Nel girone B secca vittoria 5-1 sul campo di Pisa con doppiette per Ricci e Tiana ed un punto di Dianda che consentono alla squadra di mantenersi nei piani alti della classifica.



Nel girone C impresa sfiorata contro Prato primo in classifica, dove la squadra si arrende solo per 5-4 con l'ennesima fantastica tripletta del solito Mei ed un punto ottimo di Rossi. Infine nel girone C altra stupenda vittoria sul campo di Firenze per 5-2 che permette alla squadra di issarsi solitaria ( con una partita in più) in testa alla classifica; si segnalano anche qui le bellissime prestazioni di Nottolini che porta a casa tre punti ed uno a testa per Barsanti e Mattioli. Infine, passando alle D3, si segnala la seconda vittoria consecutiva per la squadra del girone A che vince 5-2 sul campo di Cascina con i bellissimi punti dei giovanissimi Niccoletti ( fantastica tripletta ) e Baicchi ( 1 punto ) accompagnati da un altro ottimo punto del solido Farnocchia.



Nel girone B arriva purtroppo, dopo la bella vittoria all'esordio, una secca sconfitta 5-0 sul campo di pisa per la squadra composta da Amabile, Cattani, Marazza e Riccomini. Infine nel girone C altra sconfitta per 5-2 contro prato dove però ottimi sono i punti di Rama e Dell'Orfanello. Prossimo appuntamento dei campionati sarà nel fine settimana del 15-16 dicembre.