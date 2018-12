Torna il Trofeo Irene Bacci per la ginnastica ritmica

Altri articoli in Sport

venerdì, 28 dicembre 2018, 14:05

Non si ferma più il road Team della Atletica Virtus CR Lucca che, negli ultimi giorni di questo 2018 pieno di soddisfazioni, continua a brillare in tutta la Toscana ottenendo piazzamenti importanti in moltissime gare storiche

venerdì, 28 dicembre 2018, 11:58

Federico Vivas è conosciuto come il “Pitbull”. Corre e vince masticando sempre un fiammifero, proprio come se fosse un pistolero western delle pellicole di Sergio Leone

venerdì, 28 dicembre 2018, 11:09

Il pilota lucchese, chiamato da Top Gear e Pavel Group per dare il suo contributo allo sviluppo della vettura giapponese, ha dato indicazioni utili per il lavoro da svolgere sulla vettura. Testati anche gli pneumatici Hankook, rivelatisi performanti sul fondo bagnato e fangoso che ha caratterizzato soprattutto la prima tappa...

mercoledì, 26 dicembre 2018, 10:43

Erano oltre mille, questa mattina, al ritrovo presso il Villaggio del Fanciullo, gli sportivi del Trofeo Podistico Lucchese, provenienti anche da Pisa e da Livorno, che hanno corso di buon'ora lungo le mura di Lucca per ricordare il loro amico podista e consigliere appunto del Tpl

lunedì, 24 dicembre 2018, 19:31

Il 16 dicembre si è svolta a La Spezia una gara regionale di karate per bambini e adulti over 35. Alla presenza di numerosi atleti, i ragazzi della Palestra Samurai di Lucca si sono distinti conquistando diverse volte il podio nella specialità kata

lunedì, 24 dicembre 2018, 16:05

L’associazione sportivo dilettantistica L’Allegra Brigata Special Olympics Team Lucca, come ogni anno, in questo ultimo mese dell’anno, ha organizzato la consueta cena natalizia. Un convivio che vuole ed è stato un momento per condividere, insieme ad amici, parenti e sostenitori, un anno di attività e di successi non solo sportivi