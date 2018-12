Ultima gara dell'anno per Christopher Lucchesi: il ritorno a Sperlonga con la Peugeot 208 R2

Altri articoli in Sport

martedì, 11 dicembre 2018, 14:13

Volata in solitaria per Daniele Del Nista alla prima prova del Grand Prix Fidaltoscana di corsa campestre a Fossone, dove sotto un sole quasi primaverile il runner biancoceleste taglia il traguardo della corsa competitiva di 5 km in prima posizione assoluta davanti a Luca Lemmi (Atletica Livorno) e Giovanni Boccoli...

lunedì, 10 dicembre 2018, 13:03

Dopo aver dominato tutta la gara la Libertas Femminile viene punita a dieci minuti dalla fine dal gol di Polidori, che regala così i tre punti all’Imolese. Un recupero quello della terza giornata di campionato amaro per la formazione rossonera, che ancora una volta paga cara una disattenzione

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:01

Meritata e convincente vittoria per 2 a 0 per i Giovanissimi Nazionali grazie alla bella doppietta di Princiotta. Successo casalingo anche per la formazione Juniores della Libertas Femminile, che ha battuto per 2 a 1 il Rinascita Doccia

lunedì, 10 dicembre 2018, 10:03

Dopo sei successi consecutivi il Rugby Lucca di mister Matteo Giovannico incappa nella prima sconfitta stagionale. A San Vincenzo, in quella che era considerata la trasferta più insidiosa dell’anno, i rossoneri vengono battuti dai padroni di casa con il punteggio di 29-7, un risultato che non lascia spazio ad alibi

domenica, 9 dicembre 2018, 23:18

Occorreva una reazione dopo la netta sconfitta a Lucca e dopo aver subito gli strali di una coppia arbitrale che aveva scambiato il fischietto con una stella di latta. La reazione c'è stata

domenica, 9 dicembre 2018, 23:14

Semplicemente perfette. Le biancorosse rintuzzano il tentativo di allungo in apertura di partita della Dike Napoli e giocano una gara di testa finendo per trovare la meritata vittoria con un finale in crescendo