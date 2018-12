Sport



Virtus Lucca: Del Nista e Orsucci, doppio oro per il Road Team

martedì, 11 dicembre 2018, 14:13

Volata in solitaria per Daniele Del Nista alla prima prova del Grand Prix Fidaltoscana di corsa campestre a Fossone, dove sotto un sole quasi primaverile il runner biancoceleste taglia il traguardo della corsa competitiva di 5 km in prima posizione assoluta davanti a Luca Lemmi (Atletica Livorno) e Giovanni Boccoli (Atletica Alta Toscana). Nessuna speranza per i bravissimi avversari che, nonostante un pregevole tentativo di recupero sulla parte finale del tracciato, sono costretti a cedere la prima posizione all’atleta lucchese, arricchendone il già notevole palmarès con una ulteriore medaglia d’oro.

Ottimo anche Gabriele Chelini che spicca tra gli atleti più giovani ritagliandosi un notevole secondo posto nella propria categoria, confermando un potenziale in sviluppo che lascia ben sperare per gli anni a venire in risultati ancora più gratificanti. Un plauso che come società vogliamo estendere anche a Francesco Giannotti e Martina Celi, membri dello staff tecnico della categoria cadetti/e settore agonistico e che raccolgono i frutti del duro lavoro quotidiano al campo scuola Moreno Martini

Clima piovoso ma risultato identico alla corsa di Babbo Natale a Montecatini Terme: la fastidiosa pioggerella che ha sferzato il percorso competitivo di 10 km non ha pregiudicato infatti la prestazione di Simone Orsucci, caposaldo del Road Team, che si impone sugli oltre 400 concorrenti portando i nostri colori sociali sul gradino più alto del podio assoluto. Due conferme importanti per Del Nista e Orsucci che, ad appena un anno dalla fondazione del Road Team in seno alla Atletica Virtus CR Lucca, vanno ad appesantire un medagliere di squadra che difficilmente potrebbe essere più ricco. Innegabile infatti il successo dell’esperimento Road Team che, trainato dal carisma e dalle capacità dirigenziali di Del Nista, ha rapidamente aggregato personalità sportive di grande spessore macinando fin dalle primissime settimane risultati d’eccezione, intercettando e valorizzando l’interesse del territorio lucchese verso una disciplina, la corsa su strada, che annovera un numero di partecipanti nel mondo sempre più ampio. Un risultato oltre le più rosee aspettative per il quale la Atletica Virtus CR Lucca non può che essere orgogliosa, e che ci rafforza nella determinazione a promuovere ulteriormente un settore tra i più fecondi nella nostra offerta sportiva.