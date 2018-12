Sport



Virtus Lucca: road Team, stellari Del Nista, Zanni, Kisorio e Orsucci

venerdì, 28 dicembre 2018, 14:05

Non si ferma più il road Team della Atletica Virtus CR Lucca che, negli ultimi giorni di questo 2018 pieno di soddisfazioni, continua a brillare in tutta la Toscana ottenendo piazzamenti importanti in moltissime gare storiche. Ed è il solito Del Nista a brillare sul circuito della 66° corsa Santo Stefano a Vallecchia, un percorso di quasi cinque chilometri particolarmente insidioso per il continuo saliscendi che però non ha fiaccato le gambe del nostro portabandiera che scala la classifica fino alla terza posizione assoluta, superato solamente dai kenioti Primien (Atl. Dolomiti Belluno) e Philemon (Atletica Recanati). Medaglia di bronzo assoluta e prima posizione tra gli atleti italiani quindi per la punta di diamante e dirigente di riferimento del Road Team, a conclusione di un anno frenetico che a fronte di grandi impegni ha saputo regalare enormi emozioni e soddisfazioni alla società biancoceleste rilanciando in grande stile la corsa campestre e su strada nel mondo dell’atletica leggera lucchese. Bene anche il resto del Team che, su un percorso altamente competitivo come quello della 20esima Pisa Marathon, riesce a difendere i colori sociali ottenendo piazzamenti convincenti. Record personale e 144esima posizione sugli oltre 1700 partecipanti alla competizione da 42 chilometri per Jury Zanni che da mesi conferma una incoraggiantissima progressione di risultati, mentre nella stessa gara non riesce ad esprimersi al meglio Hosea Kisorio che, dopo una corsa tra le primissime posizioni, subisce una crisi energetica negli ultimi chilometri di percorso riuscendo comunque a terminare in un’ottima settima posizione assoluta mancando però il podio. Ottime prestazioni anche sulla mezza distanza per Simone Orsucci (quinta posizione assoluta sui 1500 concorrenti e secondo tra gli italiani) e Paolo Meossi (18esimo in classifica generale), mentre Francesco Baccelli al debutto con la maglia biancoceleste chiude la gara in 282esima posizione.