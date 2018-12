Sport



Volodymyr Starchyk torna a dirigere Amore & Vita - Prodir

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:18

Dopo una stagione molto soddisfacente al Team Trevigiani, l’ex professionista ed ex campione ucraino Volodymyr Starchyk torna nella squadra che lo ha lanciato dapprima come ciclista professionista e poi come direttore sportivo.

38 anni, di Kremenchug, Starchyk in carriera da professionista ha vinto bellissime corse sempre indossando la casacca di Amore & Vita (A&V – McDonald’s e A&V – Conad).

Oltre al successo nel campionato nazionale su strada nel 2009, c’è da ricordare la bellissima vittoria in America (sempre nello stesso anno) del G.P. Univest (2 tappe e la classifica finale) e la bellissima prestazione ai Campionati del Mondo di Mendrisio vinti da Cadel Evans, nei quali Starchyk fu protagonista con una spettacolare fuga fino a pochi chilometri dal traguardo. Passato poi da corridore a d.s. era già riuscito a vincere con gli atleti di A&V e con quelli della Trevigiani alcune gare in Cina, dove è molto conosciuto e considerato.

«Vlady è un ottimo D.S., è proprio quello che cercavamo in questo momento – racconta il team manager Cristian Fanini – sa interagire perfettamente con gli atleti, sa gestirli in maniera egregia, ed ha un ottima preparazione tecnica. In passato è stato un professionista ad alto livello quindi saprà come padroneggiare tutte le situazioni. Parla 5 lingue fluentemente e questo sarà importante visto che nel 2019 avremo un organico di atleti e staff provenienti da ben 9 diverse nazioni. Sono proprio orgoglioso di tornare a lavorare con lui che oltretutto è un caro amico, e sono sicuro che insieme a Maurizio Giorgini, Roberto Marchetti ed al famoso ex sprinter e vincitore di tappe al Giro d’Italia, Vuelta di Spagna e Giro di Svizzera, Alessio Di Basco (che quest’anno sarà il nostro preparatore degli sprinter), riuscirà a riportare nel nostro gruppo la giusta atmosfera ed il necessario entusiasmo per tornare a vincere dove vogliamo noi. Un fattore che quest’anno, purtroppo, era un po’ mancato a causa di un susseguirsi di eventi particolari».