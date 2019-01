31 marzo 2019, ritorna a Lucca Ego Women Run

Altri articoli in Sport

martedì, 22 gennaio 2019, 10:09

Classe '92 e corridore completo, adatto soprattutto alle classiche di un giorno, il lombardo Marco Tizza approda alla corte di Amore & Vita – Prodir dopo una stagione ricca di prestigiosi risultati in maglia Nippo – Vini Fantini

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:13

Grandi risultati per gli atleti dello Special Olympics Team Lucca “L’Allegra Brigata”, impegnati dal 13 al 18 gennaio scorsi, nelle gare dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che si sono disputati in Piemonte sulle piste innevate dell’alta Val di Susa a Bardonecchia

lunedì, 21 gennaio 2019, 09:46

Una partita dai due volti, con un primo tempo sottotono ed una seconda frazione a senso unico. Si può riassumere così la prova del Rugby Lucca che ieri è sceso in campo contro il Bellaria Cappuccini per la penultima gara di regular season

lunedì, 21 gennaio 2019, 08:49

Fine settimana di soddisfazione per gli sciabolatori della Puliti, impegnati su vari fronti nazionali e regionali. Hanno cominciato i grandi, in dieci in pedana a Assisi nelle qualificazioni per i campionati assoluti

domenica, 20 gennaio 2019, 23:18

Bella vittoria netta di sabato pomeriggio dei panterini del 2008 che vincono 5-1 la finale del torneo contro la Pistoiese

domenica, 20 gennaio 2019, 23:11

O meglio, troppo Potronieri per i rosablù. L'ala fiorentina ha marchiato a fuoco il match dall'alto di una prestazione chirurgica, colpendo con 7 su 11 dall'arco, con mano in faccia e successivo step-back rapidissimo per liberarsi