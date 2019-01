54^ Coppa Città di Lucca 2019: via al dialogo con il territorio

Altri articoli in Sport

lunedì, 28 gennaio 2019, 16:21

Si sono svolti senza intoppi i Campionati di Lanci e Salto in lungo ospitati ed organizzati dalla Atletica Virtus nel week-end appena trascorso, nonostante la presenza di centinaia di atleti ospiti al campo scuola Moreno Martini e le condizioni meteo decisamente non ideali per le competizioni outdoor

lunedì, 28 gennaio 2019, 09:39

Obiettivo raggiunto per il Rugby Lucca che chiude la regular season con un’altra vittoria. Sul campo del Gambassi Rugby, i rossoneri escono vittoriosi per 31-22 al termine di una partita combattuta e spettacolare. I lucchesi vanno a segno con Marconi (2), Consonni, Gallorini e Fisicaro.

domenica, 27 gennaio 2019, 22:00

Under 15 Giovanissimi rossoneri dominano tutta la partita. Nonostante l'impraticabilità del campo da gioco riescono a mettere a segno due reti firmate entrambe da Cavicchi

domenica, 27 gennaio 2019, 21:56

Il Bama sfiora il blitz in terra castellana, ma per portare a termine questo tipo di impresa ci vuole durezza mentale, concentrazione massima, gambe basse in difesa e petto in fuori ad ogni penetrazione. Fattori visti molto, anzi moltissimo, a sprazzi nel match

domenica, 27 gennaio 2019, 21:18

Torna al successo la Gesam Gas & Luce e lo fa al termine di una gara combattuta e a tratti ben giocata da entrambe le squadre. In casa Le Mura è ancora super Graves

domenica, 27 gennaio 2019, 20:44

E' nella seconda parte dell'incontro che i lucchesi riescono ad uscire da quella specie di torpore che l'aveva attanagliata nei primi due quarti, le sue percentuali al tiro aumentano riuscendo ad andare a canestro con molta più regolarità, guadagnando la testa dell'incontro