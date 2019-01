Sport



Alice Carrara out fino al termine della stagione

mercoledì, 2 gennaio 2019, 11:21

Il Basket Femminile Le Mura comunica che la sua tesserata Alice Carrara ha deciso unilateralmente di interrompere l'attività agonistica a causa di problemi personali che pensa di poter risolvere solo smettendo di giocare, almeno in questa stagione.



Si precisa che in alcun modo la scelta della giocatrice è legata a dissapori con l'ambiente lucchese, lo staff o le compagne di squadra che hanno in ogni modo provato a sostenere Alice.



Vista la delicatezza della situazione e nonostante i rilevanti disagi che ne conseguono, la Società ha deciso responsabilmente di non intraprendere azioni disciplinari nei riguardi della tesserata, a cui augura di riuscire a trovare la giusta strada per risolvere i suoi problemi.