Amore & Vita | Prodir, arriva anche Marco Tizza

martedì, 22 gennaio 2019, 10:09

Classe '92 e corridore completo, adatto soprattutto alle classiche di un giorno, il lombardo Marco Tizza approda alla corte di Amore & Vita – Prodir dopo una stagione ricca di prestigiosi risultati in maglia Nippo – Vini Fantini.

278 punti UCI, tutti ottenuti in gare di primissima fascia. E' mancato il successo – tra l'altro più volte sfiorato – però i piazzamenti in gare 2.HC e 1.1 hanno dimostrato tutto il valore di questo atleta ancora in continuo progresso.

2018 Quasi perfetto. Come anticipato, in termini di risultati il 2018 di Tizza è stato a dir poco sensazionale. Oltre alle belle performance in gare World Tour come la Milano – Sanremo ed il Giro di Lombardia, va ricordato il 2° ed il 4° posto ad una gara 2.HC come la Vuelta Burgos in Spagna; poi, un ennesimo 2° posto alla Volta Limburg Classic (NED 1.1); un 3° al Trofeo Matteotti (ITA 1.1); un 5° al Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini (ITA 1.1); ed un 9° al Memorial Marco Pantani (ITA 1.1).

Ma si devono necessariamente menzionare anche i piazzamenti nei primi 15 in altre gare di spessore, come l'11°posto alla Coppa Sabatini (ITA 1.1); stesso risultato ottenuto anche all'Adriatica Ionica (ITA 2.1) ed al Tour of Korea (KOR 2.1); ed il 12° e 13° posto nella Volta a la Comunitat Valenciana (ESP 2.1).

Tutti risultati che si vanno a sommare a quelli del 2017 in maglia Europa Ovini che gli erano valsi il passaggio in una squadra Professional, ovvero il 6° posto alla Coppa Agostoni (ITA 1.1) e vari piazzamenti nei primi 5 alSibiu Cycling Tour (ROU 2.1), Volta a Portugal (POR 2.1) e Ronde de l'Oise (FRA 2.2).

Nonostante queste prestazioni di rilievo, come spesso succede purtroppo, anche per Tizza è stato impossibile trovare una sistemazione in un team che gli consentisse di prendere parte ad un grande Giro. Tuttavia guardiamo al bicchiere mezzo pieno e quindi questa condizione non è da considerarsi una battuta d'arresto ma una vera e propria ripartenza. Per certi aspetti è soltanto un piccolissimo passo indietro per poi compierne subito due enormi in avanti. Al team Amore & Vita – Prodir troverà infatti un ambiente molto diverso, probabilmente più consono ad un atleta dalla sue caratteristiche e sicuramente, con la maggiore libertà che avrà a disposizione in casa "A&V", riuscirà ad ottenere i suo primi successi da professionista.

"Ci siamo sentiti pochi giorni fa – spiega entusiasta il team manager Cristian Fanini – mi ha spiegato la sua situazione e la sua volontà di cercare un immediato riscatto con la nostra maglia. Però a mio avviso più di un rilancio questo corridore andrà in contro ad una stagione di grandi conferme ad alti livelli. Conosco molto bene le qualità di Marco – aggiunge Fanini - mi ha sempre impressionato per la sua costanza nel rendimento e la sua umiltà (che è una cosa rara da trovare oggi), quindi in pochissime ore abbiamo trovato un accordo. Inoltre, so che insieme a Ficara e Celano, avremo in squadra un terzetto davvero formidabile che sicuramente ci toglierà delle belle soddisfazioni. Quindi non vediamo l'ora che inizi la stagione. Come squadra siamo in cerca di un netto riscatto ma insieme ai miei collaboratori abbiamo costruito un team solido e adatto a tutti i tipi di corse che andremo a prendere parte. Ci sono tanti corridori di grande talento ed un nuovo staff davvero determinato e pieno di entusiasmo. Adesso non ci resta che partire con il piede giusto e rimanere concentrati ed affamati per l'intera stagione che sulla carta si preannuncia eccezionale, sperando anche in un pizzico di fortuna che non guasta mai".

Il team ha fissato il debutto stagionale in Spagna alla Challenge Mallorca da 31 Gennaio al 3 Febbraio. Marco Tizza esordirà invece il 17 Febbraio al Trofeo Laigueglia.