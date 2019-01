Sport



Amore & Vita - Prodir rinnova la partnership con Škoda

sabato, 26 gennaio 2019, 11:13

Si rinnova la fiducia da parte di Amore & Vita – Prodir sul marchio ŠKODA, quindi anche quest'anno la squadra sarà equipaggiata da ammiraglie modello OCTAVIA Wagon. Inoltre il marchio ŠKODA, che fa parte del colosso tedesco Volkswagen, sarà, da questa stagione, inserito perfino sulle maglie del team.

"Siamo orgogliosi di aver confermato questa importante partnership – spiega il team manager Cristian Fanini – dal 1991 ŠKODAfa parte del gruppo Volkswagen ed è un brand che sta diventando di fatto uno dei leader al mondo nel settore delle automobili. ŠKODA punta molto al ciclismo ed in questo decennio ha investito tanto in nel nostro sport, ottenendo una visibilità ed un ritorno di immagine davvero importante. La società sta vivendo una fase di crescita su tutti i mercati mondiali, soprattutto in Francia, Italia, Germania e Svizzera e ora pensa a crescere anche in paesi come l'India la Cina e gli Stati Uniti. Pertanto, nel nostro piccolo, noi cercheremo di fare il massimo per valorizzare ancor di più in giro per il mondo questo marchio di assoluto prestigio. Ringrazio soprattutto il mio prezioso collaboratore Roberto Marchetti per aver gestito la trattativa in maniera perfetta con il responsabile ŠKODA Markus Kohler attraverso il gruppo RRC Solothurn. Grazie a questa pregiata collaborazione il nostro team potrà avvalersi di una flotta di nuovissime ŠKODA con tutti gli optional a noi necessari, davvero auto perfette per le nostre esigenze. Tutti i mezzi saranno anche equipaggiati da radio Hytera, altro brand leader nelle telecomunicazioni che anch'esso sarà nostro sponsor tecnico da questa stagione".

"In ŠKODA abbiamo da sempre il ciclismo molto a cuore, e lo sviluppo del nostro brand in paesi come la Svizzera, la Francia e l'Italia attraverso di esso – dichiara il Manager di ŠKODA Markus Kohler – Amore & Vita – Prodir ha rinnovato la fiducia nel nostro marchio e si affida ad un partner competente per una mobilità intelligente. La ŠKODA Octavia Combi colpisce soprattutto per l'ottimo rapporto prezzo-prestazioni e l'elevato valore d'uso. Insomma una vettura perfetta per questa formazione".