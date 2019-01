Sport



Bama, niente da fare col Castelfiorentino

domenica, 27 gennaio 2019, 21:56

ABC CASTELFIORENTINO 82

BAMA ALTOPASCIO 76

(22-18; 44-45; 60-59; 82-76)

Arbittri: Uldanck e Magazzini

CASTELFIORENTINO: Zani 9, Tozzi 27, Terrosi 19, Daly 9, Belli 5, Lazzeri, Flotta, Meoni, Cantini, Calamassi, Delli Carri 13. All. Betti

BAMA ALTOPASCIO: Poggetti, Lombardi 7, Orsini 11, De Falco 4, Meucci 6, Pantosti 2, Baroncelli 3, Bini Enabulele, Bonari, Riccio 28, Cappa 15. All. Novelli

Il Bama sfiora il blitz in terra castellana, ma per portare a termine questo tipo di impresa ci vuole durezza mentale, concentrazione massima, gambe basse in difesa e petto in fuori ad ogni penetrazione. Fattori visti molto, anzi moltissimo, a sprazzi nel match.

I rosablù hanno la peggior difesa del campionato a parte il fanalino di coda Libertas Livorno. Difesa che da peggiore si è trasformata in indecente nei primi 15'. Una "man to man" uccellata da pick and roll in serie ha costretto gli altopascesi ad inseguire, una volta sostituita da una 3/2 dove Delli Carri e Tozzi sono andati al ferro spesso indisturbati. Menomale che in attacco Cappa e soci sanno il fatto loro, e grazie a ottimi attacchi ispirati da De Falco e finalizzati da un super Riccio, i ragazzi di Novelli hanno messo la freccia raggiungendo anche il +7 con una rubata di Pantosti (29-36).

Purtroppo De Falco è dovuto uscire al 24' ( 7 assist nel tempo in campo ed avrebbe superato abbondantemente la doppia cifra) per il riacutizzarsi di un fastidio muscolare. Per lui si profila l'ennesimo stop di questa sua stagione sfortunatissima a livello fisico. Tornando alla gara le sconfitte hanno sempre molte cause. Una di queste sono tre fischi assurdi nel finale di una coppia arbitrale che sta alla C Gold come una donna magra ad un quadro di Botero, ma che misteriosamente non gestisce gare di almeno due categorie sotto.

Addirittura si è potuto assistere per la prima volta nella storia ad un fallo affibbiato a Meucci sul suo salto a due iniziale. Dopo appena 5 decimi di gioco. Da non saper se piangere o ridere. Detto questo sarebbe sbagliato trovarsi alibi di color grigio perché gli errori rosablù sono stati ancor più marchiani. Troppe disattenzioni (almeno 5 palle perse legate con un fiocco regalo), troppe superficialità ed ingenuità, troppa mollezza, troppe incomprensioni durante la difesa a zona per sperare di avere la meglio alla fine. Oltre a ciò purtroppo prosegue il periodo nero per Baroncelli, le cui mani fatate sono direttamente proporzionali alle ambizioni del Bama.

Urge la classe cristallina dell'ala rosablù per le prossime gare. Uno che invece ha mostrato mano educatissima è stato Riccio che con 5 su 8 da due punti, 5 su 8 da tre e 3 su 3 ai liberi. Spina nel fianco costante per gli avversari. Spizzichi di cronaca con il Bama che , seppur in mezzo a palle perse in modo puerile, conduce all'intervallo nonostante un fallo (molto dubbio a dir poco) di Orsini su Terrosi a 1 centesimo dall'intervallo: 44-45. Terzo quarto all'insegna dell'equilibrio con De Falco che si accascia a terra e con una delle molte voragini sulla zona 3/2 che concede la tripla del sorpasso a Daly (60-58).

Lombardi accorcia ai liberi (60-59). Ultima frazione e tre percussioni di Cappa, Lombardi e Riccio producono un 6 a 0 esterno (60-65). Ci vorrebbe il morso alla giugulare ma invece ci sono 3 rimbalzi a fila concessi agli avversari con Tozzi (il migliore per Castelfiorentino) che alla fine ringrazia. Ancora Daly liberissimo impatta (65-65). Tre fischi tragicomici penalizzano Altopascio in questi frangenti. Terrosi ne approfitta e Delli Carri in reverse da il +6 (73-67). Ancora voragine e Tozzi segna dall'arco (76-67) . Meucci e Riccio rispondono per il - 5 (76-71).

Ancora Riccio in zingarata per il -3 (76-73) a -2'. Ma Delli Carri e Terrosi ristabiliscono il +7 (80-73). Riccio è l'ultimo ad arrendersi e dall'arco sancisce il -4 (80-76). Buona difesa con Delli Carri che sbaglia la tripla. Time out di Novelli a -16" per un canestro veloce e successivo fallo, ma c'è solo una palla persa. Domenica inizia il vero campionato del Bama. Al PalaBridge arriva Montale, squadra atletica e battagliera. Ci vorranno casse di Maalox al Bama per digerirla.