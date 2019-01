Sport



Basket Le Mura: Lucca a caccia del quinto successo consecutivo

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:12

Domenica nel canonico orario delle 18 Le Mura affronterà il Fila San Martino in quello che è ad oggi un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni che ambiscono ad un posto importante in griglia play - off.

Il match dell'andata è un lontano ricordo, in quell'occasione ad avere la meglio (83 a 69) furono le venete grazie ad una scatenata Caterina Dotto (23 punti e 7 assist) e ad una maggiore amalgama a vantaggio delle lupe.

Dopo un girone gli aggiustamenti dello staff tecnico lucchese paiono aver sortito l'effetto desiderato tanto che Lucca, assieme a Ragusa e Vigarano, è tra le compagini più calde del campionato.

Di contro San Martino è reduce da due sconfitte consecutive, l'ultima contro Napoli è stata anche la prima battuta d'arresto casalinga.

Non inganni però quest'ultimo dato perché le giallonere hanno dato battaglia. Contro Napoli, senza Caterina Dotto, out per tutta la stagione e Melnika (in dubbio la sua presenza anche al PalaTagliate) con Tognalini, Fietta e Keys senza allenamenti nelle gambe si sono viste sfilare la vittoria solo negli ultimi 2 minuti di partita.

La forza del gruppo di coach Abignente risiede nel collettivo ma anche nelle buone prestazioni di Keys (12,3 punti), Webb (13,3 punti) e Marshall (18,4 punti).

Attenzione anche alle ex Sandri e Tognalini che nel sistema San Martino si sono trovate subito a loro agio. Tognalini è al massimo in carriera in Serie A1 per rimbalzi catturati (7,6 a partita), Sandri con 5,2 punti e 5,3 rimbalzi di media sta disputando la sua migliore stagione degli ultimi 5 anni.

Analizza la gara il vice coach Michele Staccini “In questo campionato molto equilibrato dove ogni domenica ci sono delle sorprese, tutte le partite vanno affrontate con la massima attenzione. San Martino è una squadra con grande potenziale, non ci dimentichiamo che solo qualche giornata fa, ha vinto contro Schio, quindi sappiamo che non sarà una partita semplice. È una squadra molto tattica, capace di presentarci molte situazioni in campo differenti alle quali noi dovremo essere bravi ad adattarci. Se guardiamo in casa nostra, credo che sarà molto importante la gestione della palla in attacco così come il limitare le palle perse che è un po' il nostro problema principale. Anche a Empoli su questo aspetto non siamo andati benissimo ma ci abbiamo lavorato in questa settimana.”

L'ultima battuta di Staccini è su Marshall “Marshall sta facendo un bel campionato, è un'ottima giocatrice e una grande atleta. Esprime il suo massimo quando può giocare in campo aperto e attaccare il ferro, dovremo essere bravi a difendere su di lei soprattutto a livello di squadra”.