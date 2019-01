C Femminile: Libertas cede alla capolista

Altri articoli in Sport

lunedì, 14 gennaio 2019, 10:26

In quest'ultimo fine settimana si è svolta al Pala DeSantis di Terni la prima edizione della Coppa Italia di Tennistavolo riservata alle categorie fino alla C2. Dopo aver vinto la fase regionale, l'Incas Caffè si è presentata ai nastri di partenza in rappresentanza di Lucca e della Toscana contro le...

lunedì, 14 gennaio 2019, 00:53

Davide ha vinto su Golia, è proprio il caso di dirlo, infatti allo stadio Porta Elisa di Lucca nella seconda giornata di ritorno, il Vorno ha battuto il Grosseto, squadra capolista della categoria di Eccellenza girone A, per 1 a 0

lunedì, 14 gennaio 2019, 00:52

Sconfitta amarissima per le biancorosse che danno a lungo la sensazione di poter amministrare un vantaggio in doppia cifra giustamente conquistato grazie alla solidità difensiva e a buone soluzioni in attacco

domenica, 13 gennaio 2019, 18:12

Partita combattuta quella tra Tau Calcio Altopascio e Ponte a Moriano. Alla fine avrà la meglio la formazione amaranto che vince di misura

domenica, 13 gennaio 2019, 09:38

Le Nuove Pantere Lucca e l’Abc Massa, in queste settimane, hanno stretto un importante ed innovativo accordo per salvare e poi rilanciare il softball ed il baseball nelle rispettive province. Il 4 gennaio è nata una nuova realtà, l’Unione Softball Massa Lucca (Us Massa Lucca), iscritta al Campionato di A2...

sabato, 12 gennaio 2019, 23:40

I due punti sono per la Geonova al termine di una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi, onore davvero all'Olimpia Legnaia che ha tenuto in scacco per tutti i quaranta minuti di gioco la Geonova