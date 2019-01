Sport



Coppa Italia Tennistavolo: secondo posto per l'Incas Caffè

lunedì, 14 gennaio 2019, 10:26

In quest'ultimo fine settimana si è svolta al Pala DeSantis di Terni la prima edizione della Coppa Italia di Tennistavolo riservata alle categorie fino alla C2. Dopo aver vinto la fase regionale, l'Incas Caffè si è presentata ai nastri di partenza in rappresentanza di Lucca e della Toscana contro le rispettive qualificate di tutte le altre regioni.



Nella giornata di sabato si sono dapprima svolte le fasi a gironi dove capitan Emanuele Vasta, Marco Carnicelli e Roberto Larindi hanno affrontato il TT Marling Raiffeisen ( Alto Adige) e l'ASD TT vittoria (Sicilia) vincendo entrambi gli incontri rispettivamente per 3-2 e 3-0. Si è arrivati cosi nel vivo della competizione ed ai quarti di finale dove ad attendere l'Incas è stata la volta dell'ASD Tennistavolo Bari ( Puglia), ed un secco 3-0 ha regalato la qualificazione alle semifinali svoltesi la domenica. Lucca si è trovata di fronte il TT. Club Edera Amicis Elite (Umbria) ed il match è stato combattuto e tirato e fino alla fine, deciso solo dall'ultimo singolare dove Carnicelli si è imposto per 3-0 regalando cosi il punto del 3-2 definitivo. Si è giunti cosi alla finalissima contro l'ASD Tennistavolo Torre del greco di Napoli in rappresentanza della Campania trasmessa in diretta dal sito ufficiale della FITET; nel doppio Carnicelli e Larindi dopo aver conquistato il primo set, hanno perso l'incontro per 3-1 lasciando cosi nelle mani di Vasta le sorti per la rimonta e proprio il capitano ( mai sconfitto nella competizione) si è imposto per 3-1 nel proprio singolare rimettendo tutto in situazione di parità sull'1-1. A quel punto Carnicelli ha avuto la possibilità di regalare un punto d'oro verso la vittoria finale ma è stato purtroppo sconfitto nella partita più combattuta di giornata per 3-2 dopo aver avuto anche due match point. Larindi quindi nel proprio singolare ha cercato con le unghie e con i denti di trascinare la squadra alla partita decisiva dove sarebbe nuovamente sceso in campo il capitano, ma pur lottando ha ceduto per 3-1 dando di fatto la vittoria alla squadra campana. Sicuramente c'è il rammarico di non essere diventati campioni italiani per un soffio ma è veramente immensa la soddisfazione di aver portato Lucca e la Toscana vicina ad un successo di portata nazionale e dove il merito va indubbiamente dato a questi meravigliosi ragazzi che hanno dato tutto ciò che avevano ( Carnicelli, Larindi , Vasta, senza dimenticarsi di Gherardi che ha contribuito nella fase regionale ), ma anche e soprattutto al presidente Claudio Frediani, presente ad incitare fino alla fine a Terni, al suo staff ed a tutti i soci che da Lucca non hanno mai smesso un secondo di sostenere gli atleti.