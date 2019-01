Sport



Cross di Camaiore, pioggia di medaglie per i giovani della Virtus

venerdì, 25 gennaio 2019, 15:19

Foltissima partecipazione da parte della Atletica Virtus Lucca ai Campionati di Società Provinciali giovanili di corsa campestre di Camaiore, a riprova del grande appeal esercitato dalla disciplina sulla scena sportiva lucchese e del grande lavoro dei nostri tecnici e dirigenti per promuovere il settore giovanile e il vivaio locale. Ma non solo per il numero si sono fatti notare i ragazzi in biancoceleste: ottimi anche i risultati tecnici che evidenziano una preparazione ai massimi livelli, che lascia ben sperare in un futuro ricco di risultati positivi. Primo posto infatti per Gabriele Verdiani nella categoria Ragazzi dove il nostro atleta stacca tutta la concorrenza di oltre 10 secondi, così come Gabriele Chelini che tra i Cadetti conquista la medaglia d’oro lasciando poche speranze alla pur agguerrita concorrenza. Bene anche il settore femminile: Aurora Giannotti ed Azzurra Landucci colorano di biancoceleste il podio della categoria Cadette occupando rispettivamente il secondo ed il terzo gradino, mentre nella categoria Ragazze Adriana Vannucci emerge dal drappello virtussino meritandosi la terza posizione al traguardo. Un bilancio quindi più che positivo per la giornata che difficilmente avrebbe potuto avere una tale riuscita senza la passione dei ragazzi e il sostegno delle loro famiglie, alle quali vanno tutti i ringraziamenti della società per la dedizione ed il supporto senza i quali sarebbe impossibile avere un vivaio tanto vivace e numeroso. Tutto pronto intanto per i Campionati Invernali di Lanci e Salto in Lungo che questo weekend attireranno nella nostra città centinaia di atleti, accompagnatori ed appassionati di sport. Ancora una volta Lucca sarà infatti al centro dei riflettori nel panorama sportivo regionale confermando la capacità logistica ed organizzativa della Virtus nel gestire eventi di grande portata garantendo uno svolgimento sereno per la manifestazione, offrendo al contempo una importante occasione di visibilità per la città e le sue bellezze. Un impegno che tuttavia non ci distoglierà dal dare adeguato incoraggiamento ai nostri atleti che scenderanno in pista a caccia di medaglie: sono infatti sette i virtussini in lizza nel salto in lungo (Michele Mohamed Akari, Diana Amabile, Iacopo Bedini, Angela Bullari, Romy Galigani, Irene Giambastiani, Bianca Giannotti), mentre nei lanci competeranno Asia Salerno (disco e giavellotto), Viola Pieroni (disco), Daiana Parducci (disco e martello), Sebastian Giunta (giavellotto) e Andrea Francone (disco).