Sport



Davide contro Golia: il Vorno batte il Grosseto sul campo del Porta Elisa

lunedì, 14 gennaio 2019, 00:53

di barbara ghiselli

1-0

VORNO: Angeli, Lencioni (50′ st Coselli), Degli'Innocenti (33′ st Frugoli), Carusio, Dell'Orfanello, Riccomini, Battaglia (24′ st Granucci), Brondi, Taddeucci, Gamba, Antoni (45′ st Aufiero). A disposizione: Brocchini, Granucci, Del Ry, Tabarrani, Catania, Haoudi. All. Cardella.

GROSSETO: Nunziatini, Cantore (33′ st Fratini), Lepri, Cretella, Ciolli, Gorelli, Luci (18′ st Boccardi), Zagaglioni, Andreotti, Pierangioli (23′ st Molinari), Vanni. A disposizione: Cipolloni, Sabatini, Pizzuto, Del Nero, Raito, Bianchi. All. Magrini.

ARBITRO: Falleni di Livorno (Pacini e D'Amico di Empoli)

RETI: 15′ st Taddeucci

Davide ha vinto su Golia, è proprio il caso di dirlo, infatti allo stadio Porta Elisa di Lucca nella seconda giornata di ritorno, il Vorno ha battuto il Grosseto, squadra capolista della categoria di Eccellenza girone A, per 1 a 0.

Nel primo tempo le squadre si sono studiate e non ci sono state grandi occasioni. E' solo al 15' del secondo tempo, su un calcio di punizione battuto in area da Gamba, che il pallone è finito sui piedi di Taddeucci che ha saputo sfruttare l'occasione e di tacco è riuscito a beffare il portiere del Grosseto facendo gol e portando quindi il Vorno in vantaggio. L'unica vera occasione per il Grosseto si è presentata al 28' del secondo tempo quando Pierangioli ha tirato in porta ma ha trovato un pronto Angeli a bloccare il tiro e a deviarlo in angolo. Altre due occasioni per il Vorno nel finale di partita si sono presentate al 42' con Granucci e al 47' con Lencioni ma i tiri hanno colpito entrambi il palo, finendo quindi in un nulla di fatto. Ed è dopo cinque minuti di recupero che è terminata la partita con la vittoria del Vorno, una vittoria sicuramente meritata che ha consegnato alla squadra tre punti preziosi in classifica. Il Vorno infatti ha giocato molto di tattica e, sapendo che il Grosseto giocava a rombo, mister Cardella ha utilizzato le fasce e le ha sapute sfruttare al meglio mettendo la squadra avversaria in difficoltà, come dimostra anche il risultato finale.