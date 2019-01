Domenica a Lucca i campionati regionali di staffette

Altri articoli in Sport

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:12

Domenica nel canonico orario delle 18 Le Mura affronterà il Fila San Martino in quello che è ad oggi un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni che ambiscono ad un posto importante in griglia play - off

venerdì, 11 gennaio 2019, 08:33

Un team di quindici atleti della Special Olympics Team Lucca “L’Allegra Brigata”, dal 13 al 18 gennaio saranno protagonisti ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che si svolgeranno in Piemonte sulle piste innevate dell’alta Val di Susa

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:40

Le vacanze sono ormai terminate, per la Geonova è l'ora di indossare di nuovo la casacca da gara per presentarsi al Palatagliate sabato 12 gennaio alle ore 21 per l'ultima del girone di andata

giovedì, 10 gennaio 2019, 09:24

L'equipaggio della Mediavalle si assicura la vittoria nel confronto promosso dall'ente automobilistico provinciale. Un'edizione da record in termini di adesioni, quella conclusa sull'asfalto del Rally Il Ciocchetto, atto finale di una programmazione che ha posto la serie al centro dell'interesse nazionale.

martedì, 8 gennaio 2019, 19:46

Sono aperte le iscrizioni al nuovo trimestre del corso di danza ottocentesca e scozzese che riprenderà giovedì 10 gennaio, ore 20, presso scuola danza “Jellicle Dance, via del Marginone 159, Pieve S. Paolo

martedì, 8 gennaio 2019, 14:09

Quando lo sport incontra la solidarietà, la Atletica Virtus CR Lucca è sempre in prima fila: massiccia infatti la partecipazione del Road Team alla seconda Flying Run, gara podistica organizzata dalla Asd Seventies Running Team Lucca per le meravigliose vie del centro storico cittadino il cui ricavato sarà devoluto ad...