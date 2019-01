Sport



Domenica al Palasport di Lucca Geonova - Pielle

giovedì, 17 gennaio 2019, 14:45

La partita che andrà in scena domenica alle 18 al Palasport di Lucca la possiamo definire un "classico" del basket toscano, sul parquet si presenterà la Pielle Livorno, rivale di sempre, squadra con cui i lucchesi si sono dovuti confrontare in quasi tutti i finali di campionato, a volte con cocenti delusioni, a volte uscendone talmente carichi da camminare a un metro da terra.

Sarà la prima di ritorno e sarà l'occasione per tentare di ribaltare il risultato negativo ottenuto nella prima giornata di campionato a Livorno in un palazzetto decisamente infuocato ad opera dei sostenitori della squadra labronica.

La Pielle si trova oggi nella settima posizione della classifica, tutt'altra roba dal secondo posto della Geonova, ma non bisogna lasciarsi ingannare da questi numeri, in realtà la distanza tra le due squadre è di soli due punti, il gruppetto che si sta creando nelle zone alte della classifica è composto da sei squadre che a parte il Pino Dragons che si trova a quota 26 punti le altre cinque sono racchiuse tra i 20 e i 18 punti, già questa cosa senza aggiungere rivalità, sfottò o campanilismi vari basterebbe per giudicare questo incontro ad alta tensione.

La Pielle è decisamente una squadra molto forte ha al suo interno giocatori di buon livello, Malvone, Burgalassi, Dell'Agnello, Creati, Bertolini, due ex Geonova di altissimo livello come Benini e Loni, quest'ultimo però da qualche settimana fuori per infortunio, insomma una squadra da prendere con le molle, in una partita dove sarà determinante la capacità di difendere la propria area e di questo ne è ben consapevole Piazza

"Domenica inizia il girone di ritorno, usciamo con una vittoria da uno scontro con una squadra importante, una tra le favorite per il successo finale e la Pielle che incontreremo Domenica è sicuramente al suo livello se non di più, con un organico molto competitivo, anche se ha perso, strada facendo un giocatore importante come Jacopo Loni che penso andranno a sostituire in questo mercato invernale, dobbiamo prepararci a fare una grande gara difensiva, soprattutto sulla scorta delle ultime prestazioni casalinghe, dove se in attacco possiamo essere soddisfatti per il lavoro svolto, non possiamo esserlo certamente per la difesa, non possiamo cedere 90 punti in casa ai nostri avversari, per questo in settimana abbiamo lavorato su questa cosa, per vedere di riuscire bloccare i loro migliori giocatori e per fare una bella partita di fronte a una cornice di pubblico che penso sarà molto importante" .