Sport



Fanini: "Pantani ancora vivo se mi avesse dato retta"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 19:37

di massimo stefanini

“Se mi avesse dato retta, sarebbe ancora vivo”. Ivano Fanini, l’imprenditore e patron della squadra ciclistica lucchese, la più longeva nel mondo professionistico, ne è convinto. Manca meno di un mese a quel triste anniversario. Perché se il campione è immortale, l’uomo se ne è andato in silenzio nel giorno degli innamorati. Colui che ha fatto rinascere l’amore, visto che si parla di San Valentino, nella bicicletta. Marco Pantani. Nei giorni scorsi avrebbe compiuto 49 anni. Sì, perché quel modo leggiadro di volare via in salita non si è più visto. E, forse, non si era mai visto prima.

Marco era nato per correre, Born tu run, come cantava Bruce Springsteen, per domare con una bici quelle montagne, accarezzare, quasi, con un buffetto sulla guancia, quei tornanti che sembravano ingentilirsi di fronte al passaggio del Pirata. L’accoppiata Giro-Tour del 1998, impresa memorabile. Poi quello che accadde dopo ha aperto altri scenari.

L’imprenditore lucchese che ha lottato contro il doping e che crede nei valori che sono riassunti nel nome della sua squadra professionistica, Amore & Vita, ritorna su quel rapporto controverso con il romagnolo, sempre con la proverbiale schiettezza e genuinità. In pochi sanno che lo voleva portare a Lucca da dilettante. Non ci riuscì perché altre formazioni furono più convincenti a livello di offerta economica. Poi quello che accadde dopo, nella galassia professionistica, è storia.

“Se mi avesse ascoltato sarebbe sempre vivo. Sono stato il primo ad accusare Pantani – ha dichiarato spesso Ivano Fanini - quando ha vinto il Giro d’Italia del 98’. Lui era in maglia rosa. Lo denunciai per scambio di provette con un mio corridore, nessuno mi ha mai creduto, il Pirata era intoccabile. Non era però entrato nel ginepraio brutto, quello che lo ha condotto in quell’inferno in cui era caduto e successivamente alla morte. Andava aiutato e non lasciato solo. Di lui era vietato parlare male. Io invece – conclude Fanini – dissi le cose come stavano, già li incominciai ad essere isolato da tutto l’ambiente. Poi ci siamo scambiati opinioni. Se mi avesse ascoltato sicuramente sarebbe stato ancora con noi, perché poteva cambiare la sua vita, invece hanno continuato a fargli fare quello che gli pare.”

Ivano Fanini non ha mai esitato a denunciare i suoi atleti quando ha scoperto che usavano certe sostanze. E’ un cultore della vita, di certi valori. Non è riuscito a far cambiare a Marco la traiettoria dell’esistenza. “Ci ho anche litigato, ma quando è morto ho pianto, le emozioni che dava in salita non le ha ripetute nessuno. Da dilettante era già un fenomeno, poi ha dovuto adeguarsi al sistema”. Del resto, come disse il saggio, talvolta bisogna perdere qualcosa di noi per liberarci dai demoni e ricominciare. Nessuno, però, ha concesso questa possibilità a Marco.