Sport



Geonova in trasferta a San Vincenzo

sabato, 26 gennaio 2019, 00:00

Il campionato prosegue con una trasferta in quel di San Vincenzo, la "débacle" con la Pielle è ormai archiviata e adesso c'è voglia di ripartire, ingranare la marcia e macinare vittorie, che sono ovviamente la miglior panacea per lenire le ferite.

Il Bk San Vincenzo lo abbiamo già visto al Palatagliate nella seconda di andata e non fu proprio una passeggiata di salute, ricordiamo un ottimo Giovani che rifilò alla Geonova ben 22 punti, ma bisognerà tenere d'occhio anche Agostini, Franceschini e Innocenti, ragazzi che in questa fase del campionato riescono quasi sempre ad uscire in doppia cifra.

Il San Vincenzo occupa attualmente la 12° posizione a 8 punti, ma come sempre nulla è mai scritto prima, malgrado la sua posizione di classifica non è squadra facile e di tappeti rossi non ne stende per nessuno.

La Geonova, malgrado la sconfitta, esce come già accennato da una prestazione ottima per quanto riguarda il reparto offensivo, ma le partite si vincono oltre che segnando anche difendendo, da tutta la squadra è attesa una prova d'orgoglio e una maggiore gestione del campo, coach Piazza lo sa bene e spinge tutti i ragazzi ad avere una forte e positiva reazione

"Ovvio che è un momento complicato perché la partita della settimana scorsa con la Pielle ci ha un po' scioccato, soprattutto per come è arrivata la sconfitta, perché in fondo ci sta di perdere una partita, ma arrivata dopo aver condotto in quel modo un po' ci ha scosso, dalla squadra è attesa una reazione, ma siamo sicuri che arriverà perché i ragazzi hanno qualità morali per farlo, si allenano ogni giorno con costanza e sacrificio, quindi io sono convinto che la squadra farà un ottima prestazione, è inutile pensare troppo all'avversario, ancora una volta di più c'è da capire che è il nostro atteggiamento che ci guiderà per fare una buona partita e dovrà essere certamente costante nelle due metà campo, non solo in quella offensiva, quello che c'è mancato nelle ultime partite, assolutamente deve venire un inversione di rotta"

Palla a due alle ore 18:00 al palazzetto di San Vincenzo