Geonova torna in campo contro l'Olimpia Legnaia

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:40

Le vacanze sono ormai terminate, per la Geonova è l'ora di indossare di nuovo la casacca da gara per presentarsi al Palatagliate sabato 12 gennaio alle ore 21 per l'ultima del girone di andata.

Sul parquet lucchese arriveranno i ragazzi dell'Olimpia Legnaia, una squadra che veleggia a centro classifica e che ancora non l'abbiamo "inquadrata" benissimo, è stata artefice di buone performance, ma anche di alcune "debacle" inaspettate, ha in Scali, Bandinelli, Mascagni e Conti, buone garanzie realizzative, sono giocatori abituati a raggiungere una corposa doppia cifra.

La vera incognita di questa partita sta tutta nel tipo di approccio che la squadra avrà una volta scesa in campo, come ha ben chiaro il coach Giuseppe Piazza.

"La prima partita al rientro dal periodo di sosta è sempre un imprevisto è sempre difficile da affrontare, specialmente da un punto di vista mentale, molto spesso si verificano sorprese nella prima partite di gennaio.

C'è da aggiungere che l'Olimpia Legnaia rispetto allo scorso anno è molto cambiata ha una struttura molto più solida, più profonda, con qualità in diversi giocatori, i risultati sono stati un po' altalenanti per loro, ma con delle prestazioni molto buone contro le migliori squadre, basta citare la vittoria ottenuta sul campo dell'Agliana, unica squadra fino ad adesso averlo fatto.

Noi dovremo fare una partita molto attenta, e mettere in campo quelle che sono state sempre le nostre armi, soprattutto l'aggressività vista con Castelfiorentino dovrà essere riprodotta anche in questa gara."

Appuntamento al Palatagliate per sabato 12 Gennaio alle ore 21.

