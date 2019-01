Gesam, Alice Carrara finirà la stagione al Sanga Milano

Altri articoli in Sport

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:47

Finalmente il conto alla rovescia è quasi terminato e tra poche ore il team Amore & Vita – Prodir sarà impegnato sulle strade Spagnole di Palma de Mallorca per la XXVIII edizione della Playa de Palma Challenge, debutto stagionale della formazione di Ivano e Cristian Fanini.

lunedì, 28 gennaio 2019, 16:21

Si sono svolti senza intoppi i Campionati di Lanci e Salto in lungo ospitati ed organizzati dalla Atletica Virtus nel week-end appena trascorso, nonostante la presenza di centinaia di atleti ospiti al campo scuola Moreno Martini e le condizioni meteo decisamente non ideali per le competizioni outdoor

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:11

Il 15 febbraio, alle ore 21,00, alla sede ACI di Lucca avrà luogo un incontro pubblico, con il quale l'organizzatore MaremmaCorse 2.0 illustrerà le proprie idee sulla gara in programma a luglio, ma anche raccogliere idee, impressioni e collaborazione affinché l'evento prosegua la propria storia nel rispetto della tradizione

lunedì, 28 gennaio 2019, 09:39

Obiettivo raggiunto per il Rugby Lucca che chiude la regular season con un’altra vittoria. Sul campo del Gambassi Rugby, i rossoneri escono vittoriosi per 31-22 al termine di una partita combattuta e spettacolare. I lucchesi vanno a segno con Marconi (2), Consonni, Gallorini e Fisicaro.

domenica, 27 gennaio 2019, 22:00

Under 15 Giovanissimi rossoneri dominano tutta la partita. Nonostante l'impraticabilità del campo da gioco riescono a mettere a segno due reti firmate entrambe da Cavicchi

domenica, 27 gennaio 2019, 21:56

Il Bama sfiora il blitz in terra castellana, ma per portare a termine questo tipo di impresa ci vuole durezza mentale, concentrazione massima, gambe basse in difesa e petto in fuori ad ogni penetrazione. Fattori visti molto, anzi moltissimo, a sprazzi nel match