Gesam, torna a Lucca Nene Diene

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:28

Ci sarà anche Jasmine Paolini nell’Italia che, nel fine settimana del 9 e 10 febbraio, disputerà il primo turno del World Group II di Federation Cup a Biel contro le padrone di casa della Svizzera

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:35

Una giornata da non dimenticare per i tre titoli conquistati e per il piazzamento negli otto di tutti gli atleti in gara meno uno. Ed erano ben dodici gli schermitori schierati dallo staff tecnico del club lucchese composto dai maestri Radoi, Torcigliani e Sorbi

mercoledì, 30 gennaio 2019, 15:54

E’ una carica inarrestabile quella degli atleti biancocelesti alla prima prova regionale dei Campionati di società di Cross a Campi Bisenzio: vola la squadra Cadette che termina la giornata in prima posizione nella classifica società, mentre si assestano in seconda e terza posizione nelle rispettive categorie le squadre Allievi e...

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:47

Finalmente il conto alla rovescia è quasi terminato e tra poche ore il team Amore & Vita – Prodir sarà impegnato sulle strade Spagnole di Palma de Mallorca per la XXVIII edizione della Playa de Palma Challenge, debutto stagionale della formazione di Ivano e Cristian Fanini.

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:30

Una buona notizia per la pallacanestro femminile. Le società amiche Gesam Gas e Luce Le Mura e Ponte Casa d'Aste Sanga Milano, hanno trovato un accordo per permettere ad Alice Carrara di continuare a giocare già da quest'anno, pur stando vicino a casa

lunedì, 28 gennaio 2019, 16:21

Si sono svolti senza intoppi i Campionati di Lanci e Salto in lungo ospitati ed organizzati dalla Atletica Virtus nel week-end appena trascorso, nonostante la presenza di centinaia di atleti ospiti al campo scuola Moreno Martini e le condizioni meteo decisamente non ideali per le competizioni outdoor