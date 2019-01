La Berretti rossonera vince a Cuneo

Altri articoli in Sport

sabato, 12 gennaio 2019, 23:40

I due punti sono per la Geonova al termine di una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi, onore davvero all'Olimpia Legnaia che ha tenuto in scacco per tutti i quaranta minuti di gioco la Geonova

sabato, 12 gennaio 2019, 17:34

E' definitivo: la partita di Eccellenza tra Vorno e Grosseto verrà giocata domani 13 gennaio alle 14.30 e si svolgerà allo stadio "Porta Elisa" a Lucca

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:12

Domenica nel canonico orario delle 18 Le Mura affronterà il Fila San Martino in quello che è ad oggi un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni che ambiscono ad un posto importante in griglia play - off

venerdì, 11 gennaio 2019, 13:27

Tutto pronto per campionati toscani di staffette di corsa campestre settore promozionale e assoluto, primo evento del calendario invernale FIDAL toscana 2019 che vedrà circa 700 atleti sfidarsi questa domenica sugli spalti delle mura di Lucca davanti all’ex-Lucarotti

venerdì, 11 gennaio 2019, 08:33

Un team di quindici atleti della Special Olympics Team Lucca “L’Allegra Brigata”, dal 13 al 18 gennaio saranno protagonisti ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che si svolgeranno in Piemonte sulle piste innevate dell’alta Val di Susa

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:40

Le vacanze sono ormai terminate, per la Geonova è l'ora di indossare di nuovo la casacca da gara per presentarsi al Palatagliate sabato 12 gennaio alle ore 21 per l'ultima del girone di andata