Le Mura Spring, il punto alla ripresa del campionato

sabato, 5 gennaio 2019, 09:59

Riprenderanno la prossima settimana gli incontri di tutte le categorie giovanili e della serie B delle ragazze de Le Mura Spring, che finora ben si sono comportate nei rispettivi campionati. In particolare le prime a scendere in campo saranno le Under 16 mercoledi 9 gennaio ore 19.30 a S. Alessio contro CMB Valdarno, seguite giovedì 10 dalle Under 18 ore 19.30 al Palatagliate contro B.F. Pontedera. Sabato 12 ore 18,00 sarà il turno della Serie B al Palatagliate contro P.F. Prato, mentre le Under 14 chiuderanno questo turno al Palatagliate domenica 13 alle 14.45 contro B.F. Livorno, in una sorta di prepartita della serie A1 Gesam Gas – San Martino di Lupari, che seguirà alle 18.00.

Under 14 (annate 2005/2006)

Squadra ancora alla ricerca della propria identità e delle proprie potenzialità, in un girone Gold che riunisce le migliori realtà toscane di categoria.

Dopo un avvio promettente contro B.F. Livorno si è assistito ad una involuzione sia sul piano delle prestazioni personali che conseguentemente nel gioco di squadra. In particolare in attacco le ragazze mostrano molti limiti rispetto alla precisione al tiro, con percentuali che non superano in media il 20%; inoltre le nostre bimbe soffrono molto la pressione delle avversarie.

La partecipazione a questo girone Gold comunque è un investimento per il futuro in quanto bagaglio di esperienza per le ragazze che si trovano a giocare contro formazioni molto forti.

All. Matteo Gemignani, ass. Francesco Martini, prep. atl. Chiara Doda

Under 16 (annate 2003/2004)

Squadra di ottimo livello e dotata di buone individualità che ha vinto finora tutti gli incontri del girone di prima fase ed è stata ammessa alla Poule Qualificazione Gold, dove inizierà già con il vantaggio dei 4 punti degli scontri diretti previsti dal regolamento. La squadra U16 è formata dall'ottimo innesto delle ragazze che nello scorso campionato hanno vinto il titolo regionale U14 accedendo alle finali nazionali di Cagliari, dove hanno conseguito un ottimo sesto posto, con le 2003 che sottoetà avevano già fatto esperienza nel campionato U16, vincendo la Coppa Toscana di categoria.

La squadra è molto prolifica in attacco con una media di 95,6 canestri segnati, contro i 31,6 subiti e percentuali al tiro intorno al 44% e ben tre ragazze (Cibeca, Leovino e Azzi) sopra i 12 punti di media a partita.

All. Michele Staccini, ass. Matteo Gemignani, prep. atl. Chiara Doda

Under 18 (annate 2001-2002 + n.3 2000 ammesse)

Formazione di ottime potenzialità, le U18 hanno chiuso al primo posto il girone di prima fase con 9 vittorie e una sconfitta e sono state ammesse alla Poule qualificazione Gold in seconda fase.

E' formata da un nucleo di ragazze di formazione Spring di esperienza, al quale se ne sono aggiunte altre tre provenienti da varie zone della Toscana (Vallini, Caloro, Pisani) richiamate dal progetto Spring. Lo scorso anno le U18 furono ammesse agli spareggi interregionali per l'accesso alle finali nazionali di Battipaglia, che mancarono di un soffio.

Squadra molto esperta e concreta fa della difesa il suo punto forte, con una media di 41,6 punti subiti, contro i 62,3 realizzati.

All. Giovanni Giannelli, ass. Gloria Favilla, prep. atl. Lorenzo Romani

Serie B

La serie B è stata conquistata dalle Spring due anni fa e mantenuta lo scorso anno dopo i play out. E' il massimo campionato alla quale può partecipare una società satellite di squadra di serie A1, essendo preclusa per regolamento la serie A2. Pertanto l'obiettivo annuale è quello della permanenza in categoria, tra l'altro di buon livello in quanto interregionale. Quest'anno, oltre alle ragazze di formazione spring che, per raggiunti limiti di età, non possono più avere accesso alle categorie giovanili sono state inserite tre atlete di livello (Viale, Mbeng e Conti) che stanno contribuendo ai risultati, che vedono la formazione a metà classifica di questo difficile campionato.

A rotazione vengono chiamate a fare esperienza in squadra senior anche le ragazze Under 18.

All. Giovanni Giannelli, 1° ass. Stefano Zari, 2° ass. Luca Benedetti, prep. atl. Lorenzo Romani

"Sono molto soddisfatto dell'andamento generale della stagione delle nostre giovanili e della giovane formazione di serie B – commenta il Responsabile Tecnico – Organizzativo Federico FILESI - frutto del grande impegno e attenzione in palestra da parte di tutte le nostre atlete, ben dirette da uno Staff Tecnico e Fisico di qualità ed esperienza. A livello di risultati, in particolare le U18 e U16 hanno avuto francamente vita fin troppo facile, ma ora con l'inizio delle seconde fasi potremmo finalmente confrontarci con le migliori formazioni, per implementare la competizione e quindi il processo di miglioramento che si ricerca già con costanza in ogni seduta di allenamento tecnico e fisico. Inoltre vorrei ricordare anche il nostro minibasket con particolare riferimento alle Esordienti che stanno proseguendo il loro processo "a tappe" di crescita nelle tre lezioni settimanali a cui partecipano con assiduità e nelle gare di campionato sino ad oggi disputate. Infine i nostri Pulcini/Scoiattoli che con l'anno nuovo parteciperanno a numerosi e divertenti eventi di gioco – sport".