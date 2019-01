Lucca dice no al bullismo

Altri articoli in Sport

sabato, 19 gennaio 2019, 08:58

La prima formazione a scendere in campo nel week-end sarà la Berretti, che affronterà sabato pomeriggio, alle 14:30, all'Acquedotto, la Carrarese

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:55

Riparte in gran spolvero la stagione 2019 per la Atletica Virtus che, dopo la pausa natalizia, torna a mordere le piste dell’Asics AFM Stadium di Firenze conquistando medaglie e conferme importanti. Straordinarie come sempre Idea Pieroni ed Elisa Naldi che nei salti si confermano il perno della squadra femminile biancoceleste,...

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:04

Trasferta insidiosa per la Gesam Gas & Luce sul parquet della sorprendente Elcos Broni. Domenica alle ore 18 le biancorosse sono chiamate a rifarsi della sconfitta in overtime subita al PalaTagliate contro la Fila San Martino di Lupari.

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:30

Se il match, vinto al fotofinish, con Agliana era ad alto coefficiente di difficoltà, per quello col Pino Dragons Firenze, prima giornata di ritorno al PalaBridge Ponte Buggianese, domenica 20/1, viene spontaneo ispirarsi a Carlo Collodi. Occorrerà, come Pinocchio, andare alla ricerca del campo dei miracoli

giovedì, 17 gennaio 2019, 14:45

La partita che andrà in scena domenica alle 18 al Palasport di Lucca la possiamo definire un "classico" del basket toscano, sul parquet si presenterà la Pielle Livorno, rivale di sempre, squadra con cui i lucchesi si sono dovuti confrontare in quasi tutti i finali di campionato, a volte con...

mercoledì, 16 gennaio 2019, 19:37

“Se mi avesse dato retta, sarebbe ancora vivo”. Ivano Fanini, l’imprenditore e patron della squadra ciclistica lucchese, la più longeva nel mondo professionistico, ne è convinto