Lucca soffre, combatte e vince contro una bella Meccanica Nova

domenica, 27 gennaio 2019, 21:18

Torna al successo la Gesam Gas & Luce e lo fa al termine di una gara combattuta e a tratti ben giocata da entrambe le squadre. In casa Le Mura è ancora super Graves (12 punti e 19 rimbalzi) ma sono 3 le lucchesi in doppia doppia Treffers (12+17) e Vaughn (13+10). Vigarano si lustra gli occhi per la grande prova, seppur inutile, di Bolden 23 punti.

La cronaca

Bel primo quarto tra Lucca e Vigarano con le due formazioni che fanno valere principalmente i propri punti di forza, le biancorosse il fisico ed i rimbalzi, le ospiti la pressione difensiva e il gioco in velocità. Inevitabile che dopo 10 minuti il punteggio sia in perfetto equilibrio sul 17-17.

La partita nel secondo quarto cambia faccia, Vigarano che aveva solo accennato ad inizio partita il pressing tutto campo, alza l'intensità per tutto il quarto e manda in tilt l'attacco lucchese.

Il punteggio si abbassa inevitabilmente e le emiliane danno la sensazione di poter scappare sul 24-29 ma Lucca non si fa intimorire e sulla sirena di fine tempo è Vaughn a fissare il punteggio di metà partita sul 30 pari.

Al rientro dagli spogliatoi Lucca parte forte e piazza un allungo di 7 punti che costringe coach Andreoli a fermare il gioco. Vigarano rientra subito nel punteggio grazie a due triple di Bolden e la partita torna ad essere fatta di sorpassi e controsorpassi a 1.05 dal termine ancora Bolden da 3 punti dà il 46-48 che obbliga Serventi al time-out. Non succede più niente e allora si va agli ultimi 10 minuti con le ospiti sopra di due lunghezze.

La gara si fa nervosissima e l'aggressività di Vigarano porta le ospiti a spendere il bonus in meno di 3 minuti, le biancorosse ne approfittano solo in parte e a metà partita è 57-52.

La squadra di coach Andreoli non a caso è una delle più in forma del torneo e riesce a non staccarsi mai dalla gara, anzi a 24 secondi dalla sirena avrebbe anche il pallone del possibile pareggio/vittoria nelle mani giuste, quelle di Fitzerald, ma Gatti la stoppa. È la giocata che manda i titoli di coda, 64-62 il finale.

Il commento

A fine gara è coach Serventi a commentare l'incontro: “Non li volevamo fare correre e ci siamo riusciti. Sono una squadra con tanto entusiasmo e buone mani per fare canestro, siamo riusciti ad esempio a contenere Bocchetti ma abbiamo sofferto Bolden, poi abbiamo perso troppi palloni, Comunque dopo due sconfitte all'ultimo secondo e la vicenda Napoli era importante vincere e ci siamo riusciti, faccio i complimenti alle ragazze che hanno vinto una gara non semplice e sono state brave a chiuderla.”

Sull'ultima difesa su Fitzerald di Gatti “Ho grandissima stima di Giulia, pretendo tanto da lei, è il mio e il nostro capitano e sicuramente l'anima della squadra, può fare qualche errore ma alla fine è una giocatrice che ci mette sempre la faccia e ci aggiusta tante situazioni. Sono contentissimo di averla in squadra e anche oggi è stata determinante a spingere la squadra nei momenti difficili.”

Sullo striscione dei tifosi a lui dedicato “Ringrazio i Baluardi, i Followers e tutti i tifosi che ci sostengono sempre. Lo striscione (ride) non me lo aspettavo ma ovviamente mi ha fatto tanto piacere. Tengo molto ai nostri tifosi e sento il loro affetto. Nel 2019 in un mondo fatto molto di orticelli, condividere le cose come sono abituato a fare e trovare persone con così tanta sensibilità non è banale e a me fa molto piacere.”

64-62

(17-17 ; 13-13 ; 16-18 ; 18-14)

Gesam Gas & Luce Le Mura Lucca: Vaughn 13, Orazzo 11, Gatti 8, Reggiani 2, Ngo Ndjock, Graves 12, Ravelli 6, Cibeca ne, Salvestrini ne, Treffers 12. All. Serventi

Meccanica Nova Vigarano: Fitzerald 15, Natali, Lavezzi ne, Nativi, Bocchetti 4, Miccoli 8, Gilli 3, Fabbri 4, Bolden 23, Rakova 5. All. Andreoli

Arbitri: D'Amato Alex (Roma), Lanciotti Valeria (Porto San Giorgio), Frosolini Irene (Grosseto)