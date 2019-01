Sport



Magica Virtus ai regionali di Cross, sul podio le squadre Cadette, Allievi e Ragazzi

mercoledì, 30 gennaio 2019, 15:54

E’ una carica inarrestabile quella degli atleti biancocelesti alla prima prova regionale dei Campionati di società di Cross a Campi Bisenzio: vola la squadra Cadette che termina la giornata in prima posizione nella classifica società, mentre si assestano in seconda e terza posizione nelle rispettive categorie le squadre Allievi e Ragazzi. Risultati lusinghieri e per certi versi sorprendenti che denotano un livello tecnico diffusamente alto tra i nostri atleti, premiando la progettualità e gli sforzi della società e del personale tecnico che nel corso degli anni hanno trasformato la Atletica Virtus in uno dei soggetti più vivaci ed interessanti nella corsa campestre a livello regionale. Un lavoro di squadra in cui ogni singolo atleta ha dato un contributo fondamentale, ma che in alcune singole prestazioni raggiunge livelli di vera e propria eccellenza: straordinaria infatti la prova di Emma Puccetti che, al primo anno nella categoria, guida la squadra Cadette tagliando il traguardo della 2 chilometri in seconda posizione trascinando le compagne di squadra Aurora Giannotti , Marina Senesi , Lisa Giambastiani e Azzurra Landucci verso il gradino più alto del podio della classifica a squadre. Altrettanto fondamentale per il risultato di squadra il contributo nella categoria Ragazzi di Gabriele Verdiani che conquista l’argento personale sul percorso da 1,5 km, dando quella spinta in più necessaria al team biancoceleste (Federico Ascareggi, Matteo Lunardi, Tommaso Virdis, Leonardo Pierotti, Vutha Locci, Gabriele Giannotti, Joseph Manfredi) per raggiungere la terza posizione nella classifica società. Sorprendente anche la grinta della squadra Allievi che, composta per la quasi totalità da atleti al primo anno di categoria, non si fa intimorire dalla concorrenza e arriva complessivamente seconda presidiando la parte alta della classifica individuale: guida il drappello Filippo Sodini che termina la corsa in quinta posizione, seguito da Tommaso Giannini (nono), Ludovico Tambellini (14esimo) e Paolo Marsili (20esimo). Immenso come sempre poi Daniele Del nista sul percorso da 10 km su cui si è cimentato il Road Team maschile della Virtus: l’atleta e dirigente biancoceleste si conferma come uno dei più forti runner a livello regionale tagliando il traguardo in quinta posizione (ma primo tra gli atleti toscani) sugli oltre 150 partecipanti guidando il team verso una lusinghiera sesta posizione nella classifica di società, che se confermata nei prossimi appuntamenti regionali sarebbe sufficiente per l’accesso alla finale nazionale di Torino. Ottimi sullo stesso percorso anche Valter Fauci (sedicesimo al traguardo) e gli altri atleti biancocelesti (Paolo Meossi, Francesco Giannotti, Filippo Ceccarelli, Juri Zanni, Samuele Fanucchi, Fabio Pizzo e Alessandro Biagioni) che per spirito di squadra si sono cimentati su una distanza per loro non ottimale riuscendo a dare quella spinta in più necessaria al risultato complessivo. Risultati esaltanti che impongono tuttavia ad atleti e staff tecnico un livello di concentrazione e preparazione particolare in vista della seconda prova regionale prevista per il 24 febbraio ad Empoli, dove la Virtus sarà chiamata a confermare i piazzamenti odierni per accedere alla fase nazionale.