Sport



Memorial Magherini, tra i ragazzi del 2011 vince la Fiorentina

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:45

È stata proprio la Fiorentina, nella classe 2011, a vincere la quinta edizione del "Memorial Riccardo Magherini", dedicato allo sfortunato ex giocatore viola. Davvero tanti i parenti e gli interessati che sono passati domenica 13 gennaio dal Centro Sportivo Sandro Vignini, accanto allo stadio Porta Elisa, per vedere i ragazzi giocare con impegno e lealtà, come dovrebbe sempre avvenire nel calcio giovanile.

La giornata ha visto in campo otto squadre. Cinque le professionistiche: Fiorentina, Empoli, Livorno, Pisa e Pontedera. E poi altre tre che a dicembre avevano disputato il torneo dilettanti: Academy Porcari, Madonna Dell'Acqua e i padroni di casa del Tau Calcio Sandro Vignini. Nonostante la giovane età dei partecipanti, non sono mancati duelli di grande intensità, con parate e goal che hanno regalato qualche brivido (oltre a quelli provocati dal clima tutt'altro che tropicale). Ma, ancora più importante, ci sono stati fair play e lealtà in campo.

"Abbiamo visto un calcio piacevole e bello" ha commentato Vittorio Tosto, fondatore del centro sportivo, consegnando i premi alle quattro finaliste. "Si può vincere in vari modi – ha detto ai ragazzi –. La vittoria più bella è superare l'avversario lealmente". Applausi e complimenti sono arrivati a tutti i piccoli giocatori, con i genitori visibilmente soddisfatti.

I risultati del torneo hanno dato il primato alla Fiorentina, seguita, nell'ordine, da Empoli, Livorno e Tau Calcio Sandro Vignini. Il capocannoniere del torneo è stato Francesco Maffei (Tau Calcio Sandro Vignini) con ben 8 reti. "Il gioco del calcio trasmette gioia e delusione" ha insegnato Tosto ai ragazzi, sottolineando però che ognuno di loro poteva tornare a casa "tranquillo", visto l'ottimo comportamento dimostrato in campo.

Sicuramente soddisfatti i padroni di casa. "Sono contento che la mia squadra del Centro abbia dato filo da torcere in semifinale all'Empoli e in finale per il terzo-quarto posto al Livorno, che ha meritato per quanto di ottimo fatto nella semifinale con la Fiorentina" ha infatti commentato a fine serata Tosto. "Ringrazio – ha aggiunto – tutto il mio staff per il grande lavoro svolto".