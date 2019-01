Sport



Pielle Livorno espugna il Palatagliate

domenica, 20 gennaio 2019, 23:07

27/21 – 55/43 – 78/65 – 89/89 – 99/105

27/21 – 28/22 – 23/22 – 11/24 – 10/16

Geonova: Zita 5, Romano 21, Tempestini 9, Barsanti 27, Russo 10, Nesi 12, Simonetti , Tessitori , Pagni 8, Redini , Pierini 7, Celli. All Piazza, Vice Chiarello, Ass Puschi

Pielle Livorno: Creati 13, Di Sacco 2, Burgalassi 20, Malvone 4, Navicelli 10, Bertolini 23, Portas-Vives , Dell'Agnello 9, Benini 24.

Pronti via e l'ex Benini sblocca, pochi secondi ancora e Romano da tre e Tempestini da due, mettono i puntini sulle i, oggi non sarà vita facile per i labronici.

11/8 dopo appena tre minuti di gioco, è una partita decisamente ad alta tensione, con continui ribaltamenti di fronte, mentre dagli spalti le tifoserie contrapposte incitano con molto calore le rispettive squadre.

Geonova che dal primo minuto mantiene la testa della gara se pur con un risicato margine 24/20 a due minuti dalla prima sirena, nel valzer dei cambi è la volta di Russo per Zita e appena entrato si guadagna due liberi che realizza con estrema freddezza.

Gli ultimi minuti sono tutti per i bianco/rossi che allungano chiudendo il primo quarto sul 27/21.

Breve pausa e si riprende con Pierini che apre i giochi, pochi secondi di gioco e Dell'Agnello deve lasciare il campo per un doppio antisportivo mandando Barsanti in lunetta per il 29/21, il gioco riprende e Pierini da una nuova spinta alla squadra 32/21.

Una bella Geonova davvero cinica e molto reattiva tenta la fuga 44/26 dopo quattro minuti del secondo tempino, l'assenza di Dell'Agnello miglior realizzatore in campo fino all'espulsione e un asfissiante marcatura su Benini sembrano aver imbrigliato la Pielle.

E' ancora Russo che porta farina al mulino con una bella tripla, gli fa eco Barsanti che da distanza siderale gela la tifoseria ospite con un missile terra aria per altri tre pesantissimi punti, tocca poi a Nesi scaldare la retina per altri tre punti, 53/36 a poco più di un minuto al riposo lungo.

Gli ospiti provano a recuperare con Bertolini Creati e Burgalassi, lo fanno fino al 55/43 poi sirena manda tutti negli spogliatoi.

Al rientro in campo la Geonova è davvero scatenata Nesi, Barsanti, Barsanti per nove punti in meno di un minuto, poi è la volta del capitano Romano, di nuovo Nesi spingono la Geonova fino a quota 78 alla fine del terzo, con massimo vantaggio arrivato fino al più 19.

Per la Pielle, Benini, Burgalassi e Navicelli riescono a limitare i danni ricucendo fino al meno tredici, 78/65 il parziale sul tabellone alla penultima sirena.

Ultimo quarto con la Geonova che conduce sempre il gioco, ma sembrano addensarsi qualche nuvola sulla franchigia del Cmb, è Russo che mantiene vivo il punteggio per i bianco/rossi mentre gli ospiti sembrano avere una nuova vita, in successione Malvone, Navicelli e Burgalassi accorciano paurosamente, poi Creati ed ancora Benini, diventato il top scorer per i labronici rosicchiano altri punti ai ragazzi di Piazza, portandosi sul meno quattro a un minuto e 46 dalla fine con Benini sulla lunetta per due liberi, 89/87 a uno e trenta.

Benini ormai assoluto protagonista sigla 89/89 con i padroni di casa che pagano forse un po' di stanchezza per il forte pressing attuato per tutta la partita, ormai il cronometro corre veloce e si va per il primo over time della stagione.

Prima palla dell'over time e primo canestro per gli ospiti 91/89, a riequilibrare il punteggio ci pensa Barsanti dai liberi, ma è ancora la Pielle che va a segno 91/93, Barsanti sulla lunetta, 1su 2, contropiede e risposta di Zita 94/95, ma non basta, sono minuti di apnea pura, 94/97 in un finale da cardiopalma, quasi tutto firmato Barsanti, dalla distanza sempre lui per il 97/97, ma dura poco, Burgalassi la infila da tre per il 97/100 a 8 secondi dal termine e Pielle ai liberi 97/102 e una piccola manciata di secondi da giocare.

Barsanti protagonista fino alla fine si fa espellere, mentre Romano in lunetta accorcia 99/103 ed un solo secondo da giocare con gli ospiti sui liberi a siglare il finale di una partita ben giocata per tre quarti e lasciata andare via davvero in malo modo nell'ultimo tempino, finale al Palatagliate 99/105.