Prima Categoria: il Tau pareggia con la Torrelaghese

sabato, 26 gennaio 2019, 11:13

Si rinnova la fiducia da parte di Amore & Vita – Prodir sul marchio Škoda, quindi anche quest'anno la squadra sarà equipaggiata da ammiraglie modello Octavia Wagon. Inoltre il marchio Škoda, che fa parte del colosso tedesco Volkswagen, sarà, da questa stagione, inserito perfino sulle maglie del team

sabato, 26 gennaio 2019, 00:00

Il campionato prosegue con una trasferta in quel di San Vincenzo, la "débacle" con la Pielle è ormai archiviata e adesso c'è voglia di ripartire, ingranare la marcia e macinare vittorie

venerdì, 25 gennaio 2019, 15:19

Foltissima partecipazione da parte della Atletica Virtus Lucca ai Campionati di Società Provinciali giovanili di corsa campestre di Camaiore, a riprova del grande appeal esercitato dalla disciplina sulla scena sportiva lucchese e del grande lavoro dei nostri tecnici e dirigenti per promuovere il settore giovanile e il vivaio locale

venerdì, 25 gennaio 2019, 14:07

Mal digerite le sconfitte contro San Martino e Broni la Gesam Gas & Luce, domenica 27 gennaio alle ore 18, si appresta ad affrontare la lanciatissima Meccanica Nova Vigarano

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:08

Rosa prende tutto: è una tripletta da favola quella che la squadra femminile della Atletica Virtus Lucca porta a casa dalla manifestazione di salti e lancio del peso all’Asics Stad di Firenze, dove Idea Pieroni, Elisa Naldi e Viola Pieroni giganteggiano nelle rispettive discipline dando memorabili lezioni di tecnica

mercoledì, 23 gennaio 2019, 09:42

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di basket quello in programma lunedì 4 febbraio al Palasuore di Porcari. Lorenzo Serventi, coach del Basket femminile Le Mura Lucca e uno degli allenatori più apprezzati a livello nazionale, terrà uno stage alle ragazze della squadra Under 16 del Bf Porcari