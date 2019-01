Prima Categoria: il Tau perde contro il River Pieve

Altri articoli in Sport

domenica, 20 gennaio 2019, 17:19

In un finale incredibile la Fiorentina evita, con un gol in pieno recupero del suo capitano Pezzella, la beffa di una sconfitta che sarebbe stata, forse, il colpo decisivo alla rincorsa per l'Europa

domenica, 20 gennaio 2019, 16:44

Il team Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori, capitanato dal maestro Francesco Palladino, ha presentato alla gara una selezione di 17 atleti che hanno gareggiato nelle varie categorie divise per cintura, età e genere

sabato, 19 gennaio 2019, 18:05

Grande partecipazione, confronto dinamico e costruttivo e importanti spunti di riflessione sul tema del bullismo e sul ruolo terapeutico dello sport come veicolo di valori positivi

sabato, 19 gennaio 2019, 08:58

La prima formazione a scendere in campo nel week-end sarà la Berretti, che affronterà sabato pomeriggio, alle 14:30, all'Acquedotto, la Carrarese

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:55

Riparte in gran spolvero la stagione 2019 per la Atletica Virtus che, dopo la pausa natalizia, torna a mordere le piste dell’Asics AFM Stadium di Firenze conquistando medaglie e conferme importanti. Straordinarie come sempre Idea Pieroni ed Elisa Naldi che nei salti si confermano il perno della squadra femminile biancoceleste,...

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:04

Trasferta insidiosa per la Gesam Gas & Luce sul parquet della sorprendente Elcos Broni. Domenica alle ore 18 le biancorosse sono chiamate a rifarsi della sconfitta in overtime subita al PalaTagliate contro la Fila San Martino di Lupari.