Prima categoria: il Tau vince contro il Ponte a Moriano e si avvicina alla capolista

domenica, 13 gennaio 2019, 09:38

Le Nuove Pantere Lucca e l’Abc Massa, in queste settimane, hanno stretto un importante ed innovativo accordo per salvare e poi rilanciare il softball ed il baseball nelle rispettive province. Il 4 gennaio è nata una nuova realtà, l’Unione Softball Massa Lucca (Us Massa Lucca), iscritta al Campionato di A2...

sabato, 12 gennaio 2019, 23:40

I due punti sono per la Geonova al termine di una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi, onore davvero all'Olimpia Legnaia che ha tenuto in scacco per tutti i quaranta minuti di gioco la Geonova

sabato, 12 gennaio 2019, 23:34

I rossoneri tornano da Cuneo dopo un'importante vittoria alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Continua la serie positiva dopo l'inizio difficoltoso di campionato

sabato, 12 gennaio 2019, 17:34

E' definitivo: la partita di Eccellenza tra Vorno e Grosseto verrà giocata domani 13 gennaio alle 14.30 e si svolgerà allo stadio "Porta Elisa" a Lucca

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:12

Domenica nel canonico orario delle 18 Le Mura affronterà il Fila San Martino in quello che è ad oggi un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni che ambiscono ad un posto importante in griglia play - off

venerdì, 11 gennaio 2019, 13:27

Tutto pronto per campionati toscani di staffette di corsa campestre settore promozionale e assoluto, primo evento del calendario invernale FIDAL toscana 2019 che vedrà circa 700 atleti sfidarsi questa domenica sugli spalti delle mura di Lucca davanti all’ex-Lucarotti