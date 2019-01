Prova Pistoiese superata con successo, i derby si tingono di rossonero

Altri articoli in Sport

domenica, 20 gennaio 2019, 23:11

O meglio, troppo Potronieri per i rosablù. L'ala fiorentina ha marchiato a fuoco il match dall'alto di una prestazione chirurgica, colpendo con 7 su 11 dall'arco, con mano in faccia e successivo step-back rapidissimo per liberarsi

domenica, 20 gennaio 2019, 23:07

Barsanti protagonista fino alla fine si fa espellere, mentre Romano in lunetta accorcia 99/103 ed un solo secondo da giocare con gli ospiti sui liberi a siglare il finale di una partita ben giocata per tre quarti e lasciata andare via davvero in malo modo nell'ultimo tempino, finale al Palatagliate...

domenica, 20 gennaio 2019, 22:38

Una Gesam Gas & Luce ferita dalla sconfitta casalinga contro San Martino di Lupari arriva a 60 secondi dalla vittoria sul parquet di Broni, poi una brutta palla persa e un grande canestro della ex Milic condannano Lucca alla seconda sconfitta sul filo di lana

domenica, 20 gennaio 2019, 17:48

Esce sconfitto il Tau Calcio dalla partita contro il River Pieve. I ragazzi di mister Cristiani partono bene. ma sbagliano alcune occasioni. La prossima settimana il Tau giocherà in casa con la Torrelaghese

domenica, 20 gennaio 2019, 17:19

In un finale incredibile la Fiorentina evita, con un gol in pieno recupero del suo capitano Pezzella, la beffa di una sconfitta che sarebbe stata, forse, il colpo decisivo alla rincorsa per l'Europa

domenica, 20 gennaio 2019, 16:44

Il team Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori, capitanato dal maestro Francesco Palladino, ha presentato alla gara una selezione di 17 atleti che hanno gareggiato nelle varie categorie divise per cintura, età e genere