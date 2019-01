Sport



Puliti, grandi e piccoli sciabolatori sul podio

lunedì, 21 gennaio 2019, 08:49

Fine settimana di soddisfazione per gli sciabolatori della Puliti, impegnati su vari fronti nazionali e regionali.

Hanno cominciato i grandi, in dieci in pedana a Assisi nelle qualificazioni per i campionati assoluti. Jacopo Rinaldi e Andrea Garofalo hanno concluso la gara appaiati al terzo posto. Mentre per Rinaldi si tratta di un risultato abituale per uno come lui che fa parte del gruppo di èlite delle suadre nazionali, il podio di Garofalo era sperato ma non del tutto atteso. Rinaldi, dopo il pieno di vittorie nella fase di qualificazione, ha battuto in successione il frascatano Buonomo, il romano Trodez e l'altro frascatano Mancini. Ha perso la semifinale con Correa, poi vincitore della gara. Più accidentato il percorso di Garofalo che dopo facili vittorie sul ternano Catapano e il frascatano Lucarini, ha battuto solo all'ultima stoccata Chignoli e Conversi prima di perdere la semifinale col romano Franciosi per 7 a 15. Gli altri lucchesi Mencarini, Panconi, Bertoncini e Del Testa hanno perso l'assalto per i 32.

Nella gara femminile la migliore è stata Alice Manfredini. E' finita al 19^ posto ma si è qualificata per la fase successiva dei campionati.

I piccolini hanno partecipato a Agliana al campionato regionale “maschietti” a squadre. Pablo Giovannetti, Daniele Sensi, Giorgio Marchini e Emanuele Rossi hanno perso la semifinale con i pari età del Fides, ma poi hanno superato Prato nella finale per il terzo posto

Nella foto: Rinaldi e Garofalo entrambi terzi ad Assisi